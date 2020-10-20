MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Lider Alanyaspor'un iddaa oranı...
GeriFutbol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Lider Alanyaspor'un iddaa oranı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Lider Alanyaspor'un iddaa oranı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Lider Alanyaspor'un iddaa oranı...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk 5 haftası tamamlandı ve iddaa'da şampiyonluk oranları güncellendi. Deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'nin oranı iyice favori duruma geldi.

Bu bir ilandır

Sezon öncesinde belirlenen iddaa oranlarında Fenerbahçe 3,25 oranıyla favori konumda yer alıyordu.

Süper Lig'de 5. hafta maçları oynandı ve iddaa'da şampiyonluk oranları güncellenirken Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe'nin oranı 3,25'ten 1,90'a geriledi!

Alanyaspor karşısında son dakika golüyle kaybeden Galatasaray'ın oranı 3,60'tan 4,00'e çıkarken, ilk 4 maçta sadece 1 kez kazanabilen Beşiktaş'ın oranı da 5,00 iken 7,00 oldu.

LİDER ALANYASPOR'UN ORANI 12,00!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, ilk galibiyetini Trabzonspor deplasmanında alsa da, sezon başındaki şampiyonluk oranı 5,50 iken şu an 10,00 orandan oynanıyor.

Başakşehir'e evinde kaybeden Trabzonspor'un oranı ise 4,25'ten 5,50'ye yükseldi!

An itibariyle Süper Lig'de lider durumda bulunan Alanyaspor'un oranı 12,00 olarak dikkat çekti.

İşte tüm şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe - 1,90
Galatasaray - 4,00
Beşiktaş - 7,00
Trabzonspor - 5,50
Başakşehir - 10,00
Sivasspor - 10,00
Alanyaspor - 12,00

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi Lider Alanyasporun iddaa oranı...

Ozan Tufan'ın iniş çıkışlarla dolu, dalgalı kariyeri! İzleyelim...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle