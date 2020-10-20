Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Lider Alanyaspor'un iddaa oranı...

Bu bir ilandır

Sezon öncesinde belirlenen iddaa oranlarında Fenerbahçe 3,25 oranıyla favori konumda yer alıyordu.

Süper Lig'de 5. hafta maçları oynandı ve iddaa'da şampiyonluk oranları güncellenirken Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe'nin oranı 3,25'ten 1,90'a geriledi!

Alanyaspor karşısında son dakika golüyle kaybeden Galatasaray'ın oranı 3,60'tan 4,00'e çıkarken, ilk 4 maçta sadece 1 kez kazanabilen Beşiktaş'ın oranı da 5,00 iken 7,00 oldu.

LİDER ALANYASPOR'UN ORANI 12,00!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, ilk galibiyetini Trabzonspor deplasmanında alsa da, sezon başındaki şampiyonluk oranı 5,50 iken şu an 10,00 orandan oynanıyor.

Başakşehir'e evinde kaybeden Trabzonspor'un oranı ise 4,25'ten 5,50'ye yükseldi!

An itibariyle Süper Lig'de lider durumda bulunan Alanyaspor'un oranı 12,00 olarak dikkat çekti.

İşte tüm şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe - 1,90

Galatasaray - 4,00

Beşiktaş - 7,00

Trabzonspor - 5,50

Başakşehir - 10,00

Sivasspor - 10,00

Alanyaspor - 12,00

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