Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranları düştü, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranları yükseldi

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Süper Lig’de geride kalan 5. hafta karşılaşmalarının ardından şampiyonluk oranları revize edildi. Kocaelispor galibiyetiyle liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluğun en büyük favorisi gösterilmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın önceki hafta 1.95 olan oranı, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından 1.68'e indi.

Fenerbahçe'nin 2.23 olan oranı ise Gaziantep FK deplasmanında kaybedilen iki puanın ardından 2.90'a yükseldi.

Önceki hafta şampiyonluk ihtimaline 8.60 oran verilen Beşiktaş, Erzurumspor karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyetin ardından bu oranı 6.20'ye indirdi.

Trabzonspor'un önceki hafta 8.60 olan oranı ise Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından 12.00'ye yükseldi.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL (15 EYLÜL İTİBARIYLA) ŞAMPİYONLUK ORANLARI