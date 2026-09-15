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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranları düştü, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranları yükseldi

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi Galatasaray ve Beşiktaşın oranları düştü, Fenerbahçe ve Trabzonsporun oranları yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 11:41

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranları düşerken, puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranları yükseldi. İşte detaylar...

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Süper Lig’de geride kalan 5. hafta karşılaşmalarının ardından şampiyonluk oranları revize edildi. Kocaelispor galibiyetiyle liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluğun en büyük favorisi gösterilmeye devam ediyor.

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Galatasaray'ın önceki hafta 1.95 olan oranı, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından 1.68'e indi.

Fenerbahçe'nin 2.23 olan oranı ise Gaziantep FK deplasmanında kaybedilen iki puanın ardından 2.90'a yükseldi.

Önceki hafta şampiyonluk ihtimaline 8.60 oran verilen Beşiktaş, Erzurumspor karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyetin ardından bu oranı 6.20'ye indirdi.

Trabzonspor'un önceki hafta 8.60 olan oranı ise Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından 12.00'ye yükseldi.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL (15 EYLÜL İTİBARIYLA) ŞAMPİYONLUK ORANLARI

  • Galatasaray: 1.68
  • Fenerbahçe: 2.90
  • Beşiktaş: 6.20
  • Trabzonspor: 12.00

 

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

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