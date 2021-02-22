Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray iddaa'da ilk kez...

Bu bir ilandır

Süper Lig'de 26. haftayı 1 maç dışında geride bıraktık, zirvede tek başına yer alan Galatasaray sezon ilk haftasından bu yana ilk kez iddaa oranlarında şampiyonluğun favorisi haline geldi!

Son birkaç haftadır Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı puanda olmasına rağmen Fenerbahçe iddaa oranlarında şampiyonluğun en ciddi favorisi olarak bulunuyordu.

Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u yenip 3 puan farkla öne geçmişti. Pazar akşamı da Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe'ye kaybedince sarı-kırmızılı ekip zirvede tek başına kaldı.

Derbi maçta Galatasaray'a yenilmesine rağmen hala favori konumda olan sarı-lacivertli ekip, Göztepe yenilgisi sonrası son 3 haftada 2. kez kaybetmiş oldu ve zirvedeki Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşünce iddaa oranlarında da ilk kez, şampiyonluk favorisi olma unvanını tek başına değil Galatasaray'la ortak taşımaya başladı.

TRABZONSPOR'UN MÜTHİŞ ATAĞI SÜRÜYOR!

Sezonu beklentilerin çok gerisinde başladıktan sonra Abdullah Avcı'yı göreve getiren ve büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor son 7 maçta fire vermedi ve bir ara 50,00'leri gördüğü iddaa oranı, an itibariyle 11,00'e kadar düşmüş durumda!

Önümüzdeki hafta 3 puan önündeki Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan bordo-mavili ekip, galibiyet serisini 8 maça çıkartırsa, sarı-lacivertli rakibini de geride bırakabilir...

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...

Galatasaray - 2,50

Fenerbahçe - 2,50

Beşiktaş - 3,00

Trabzonspor - 11,00

Alanyaspor - 200,00

Hatayspor - 250,00

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