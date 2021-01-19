Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, Beşiktaş'a kaybedince iddaa'da...

Bu bir ilandır

Süper Lig'de 19 maç haftasını geride bıraktık ve Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında zirvede kıyasıya rekabet söz konusu.

38 puandaki iki takımı sadece averaj ayırırken, siyah-beyazlılara derbide kaybeden Galatasaray 4. sıraya indi. Kayserispor karşısında 2-1 kazanan Gaziantep FK ise 34 puanla 3. sıraya yerleşti.





FAVORİ HALA FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'IN ORANI BİR KEZ DAHA DÜŞTÜ!

Yeni yılın son günlerinde 2,50'lik oranıyla favori olan Fenerbahçe, Beşiktaş'la liderliği paylaşınca oranı 2,30'a gerilemişti. Sarı-lacivertliler Ankaragücü engelini de kayıpsız atlatınca 2,20'yi gördük.

Arka arkaya gol yemeden alınan galibiyetler sonrası 3,40'a kadar gerileyen Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı, Hatay deplasmanındaki beraberliğe rağmen 2,70 seviyesine düşmüştü. Derbi maçta Galatasaray galibiyeti gelince yeni oran 2,60 oldu.

Gençlerbirliği'ni farklı geçip kendine gelen Galatasaray'ın şampiyonluğuna verilen iddaa oranı derbi öncesi 3,60'tı. 2-0'lık yenilgi sonrası son oran 4,00 oldu.

TRABZONSPOR, ANTALYASPOR'A TAKILINCA...

Sezonu beklentilerin çok gerisinde başladıktan sonra Abdullah Avcı'yı göreve getiren ve büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, için bir ara 50,00'leri görmüştük. Antalya deplasmanı öncesi 25,00'e kadar şampiyonluk oranı, 90+1'de zar zor alınan 1 puan sonrası yeniden 30,00'a yükseldi.

Son şampiyon Başakşehir'in oranı 70,00'e fırlarken, Sumudica sonrası ilk kez kazanan Gaziantep FK ilk kez radara girdi ve 30,00 oranıyla Trabzonspor ile birlikte 5'inci sırada yer aldı.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe - 2,20

Beşiktaş - 2,60

Galatasaray - 4,00

Alanyaspor - 25,00

Trabzonspor - 30,00

Gaziantep FK - 30,00

Başakşehir - 70,00

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