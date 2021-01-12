Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

Süper Lig'de 17 maç haftasını geride bıraktık ve zirvede kıyasıya rekabet söz konusu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi sadece averaj ayırırken, 33 puanlı Galatasaray da onları 2 puan geriden 3. sırada takip ediyor.

FAVORİ FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'IN ORANI DÜŞÜŞTE!

Yeni yılın son günlerinde 2,50'lik oranıyla favori olan Fenerbahçe, üst üste 4 kez kazanıp Beşiktaş'la liderliği paylaşınca oranı 2,30'a geriledi.

5,00'lere kadar çıkan ama arka arkaya gol yemeden alınan galibiyetler sonrası 3,40'a kadar gerileyen Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı, Hatay deplasmanındaki beraberliğe rağmen şu an 2,70 seviyesinde.

2021'e girdikten sonra 2 maçta 5 puan bırakan ama Gençlerbirliği'ni farklı geçen Galatasaray'ın şampiyonluğuna verilen iddaa oranı ise 3,60!

ABDULLAH AVCI GELDİ, TRABZONSPOR ATAĞA KALKTI!

Sezonu beklentilerin çok gerisinde başladıktan sonra Abdullah Avcı'yı göreve getiren ve büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, son 5 maçtaki 4 galibiyete rağmen ancak 25,00 seviyesine inebildi. Bir ara 50,00'leri de görmüştük.

Son 6 lig maçında sadece 1 kere kazanabilen ve zirveden düşen Alanyaspor'un şampiyonluğuna verilen iddaa oranı ise 22,00 olarak göze çarpıyor.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe - 2,30

Beşiktaş - 2,70

Galatasaray - 3,60

Alanyaspor - 22,00

Trabzonspor - 25,00

Gaziantep FK - 35,00

Başakşehir - 60,00

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