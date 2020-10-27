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Haber Giriş: 27.10.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin iddaa oranı düştü...

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin iddaa oranı düştü...
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Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk 6 haftası tamamlandı ve iddaa'da şampiyonluk oranları güncellendi. Zorlu maçta Trabzonspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'nin oranı iyice favori duruma geldi.

Bu bir ilandır

Sezon öncesinde belirlenen iddaa oranlarında Fenerbahçe 3,25 oranıyla favori konumda yer alıyordu.

Süper Lig'de 6. hafta maçları oynandı ve iddaa'da şampiyonluk oranları güncellenirken Trabzonspor'u 1-0 geriden gelip 3-1 yenen Fenerbahçe'nin oranı 1,85'e kadar geriledi!

BB Erzurumspor deplasmanında kazanan Galatasaray'ın oranı 3,90'dan oynanırken, Denizlispor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ın oranı sezon başında 5,00 iken şu an 7,00'den oynanmakta...

LİDER ALANYASPOR'UN ORANI 11,00!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, Trabzonspor galibiyeti sonrası Antalyaspor'u da farklı geçerek, sezon başındaki şampiyonluk oranı olan 5,50'ye adım adım yaklaşmaya başladı. An itibariyle 9,00...

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de kaybeden Trabzonspor'un oranı ise 5,50'den 15,00'e yükseldi!

An itibariyle Süper Lig'de lider durumda bulunan Alanyaspor'un oranı erimeye devam ediyor. 11,00'e kadar geldik...

İşte tüm şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe - 1,85
Galatasaray - 3,90
Beşiktaş - 7,00
Başakşehir - 9,00
Alanyaspor - 11,00
Trabzonspor - 15,00

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