Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 16:13
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek haftayı BAY geçen lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirmesinin ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte son durum...
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından haftayı BAY geçen lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indirdi ve şampiyonluk yarışı daha da kızıştı.
Kritik maçın ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranları da güncellendi.
İşte 7 Nisan 2025 itibarıyla Süper Lig'de şampiyonluk oranları...
- Galatasaray - 1.28 (Bir önceki oran 1.23'tü)
- Fenerbahçe - 2.90 (Bir önceki oran 3.55'ti)
- Beşiktaş - 3000
- Eyüpspor - 4000
- Samsunspor - 4000