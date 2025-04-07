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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#İddaa#Şampiyonluk Oranları
Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 16:13

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek haftayı BAY geçen lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirmesinin ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte son durum...

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından haftayı BAY geçen lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indirdi ve şampiyonluk yarışı daha da kızıştı.

Kritik maçın ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranları da güncellendi.

İşte 7 Nisan 2025 itibarıyla Süper Lig'de şampiyonluk oranları...

  • Galatasaray - 1.28 (Bir önceki oran 1.23'tü)
  • Fenerbahçe - 2.90 (Bir önceki oran 3.55'ti)
  • Beşiktaş - 3000
  • Eyüpspor - 4000
  • Samsunspor - 4000
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#Süper Lig#İddaa#Şampiyonluk Oranları

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