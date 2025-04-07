Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından haftayı BAY geçen lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indirdi ve şampiyonluk yarışı daha da kızıştı.

Kritik maçın ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranları da güncellendi.

İşte 7 Nisan 2025 itibarıyla Süper Lig'de şampiyonluk oranları...