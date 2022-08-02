Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! iddaa'da iki favori...

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Trabzonspor yeni sezonu İstanbulspor maçıyla açacak, Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde mücadele ettiği için 8 Ağustos Pazartesi günü yeni sezona "merhaba" diyecek.

Bu sezon Avrupa arenasında yer almayacak olan Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi ve pazar günleri ilk maçlarına çıkacak.

YENİ SEZON ÖNCESİ İKİ FAVORİ! FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR...

Geçtiğimiz yıl Trabzonspor ipi göğüslerken arkasında uzun süre Konyaspor takipteydi ancak İsmail Kartal ile birlikte Fenerbahçe de büyük çıkış yakalayıp nefesini bordo-mavili ekibin ensesinde hissettirmişti.

Yeni sezona girerken iddaa'da şampiyonluk için Fenerbahçe ve Trabzonspor'a aynı oran açıldı, hem sarı-lacivertliler hem de bordo-mavililer eşit ihtimale sahip...

Fenerbahçe kadrosunu Joao Pedro, Joshua King, Luan Peres gibi isimlerle güçlendirdi; takımın başına Jorge Jesus'u getirdi.

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Trabzonspor sadece Anthony Nwakaeme'yi kaybetti; Trezeguet, Larsen ve Eren Elmalı hamleleri yaptı.

BEŞİKTAŞ'A 5,50 - GALATASARAY'A 6,50!

Muleka, Weghorst, Gedson Fernandes transferleri yapan Beşiktaş'a 5,50 iddaa oranı verildi.

Sergio Oliveira, Seferovic, Dubois ve son olarak da Midtsjö takviyeleri yapan Galatasaray'a ise 6,50 iddaa oranı açıklandı.

İşte tüm oranlar...

* Fenerbahçe - 3,00

* Trabzonspor - 3,00

* Beşiktaş - 5,50

* Galatasaray - 6,50

* Başakşehir - 9,00

* Konyaspor - 15,00

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Geçen sezon Trabzonspor şampiyonluğu böyle kutlamıştı...