Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri! Galatasaray derbide ilan edebilir, Fenerbahçe kazanırsa...

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük,'ü 3-2; ikinci sıradaki Fenerbahçe de evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

SIRADA DERBİ VAR

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun kader maçında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Son iki haftaya 6 puan farkla önde giren Galatasaray, taraftarı önünde Fenerbahçe maçı sonunda şampiyonluğunu ilan edebilir. Sarı-kırmızılı takım derbiden galibiyet veya beraberlik çıkarması durumunda 24. şampiyonluğunu bitime 1 hafta kala ilan edecek.

FENERBAHÇE DERBİYİ KAZANIRSA...

Derbiyi Fenerbahçe kazanırsa zirvede puan farkı 3'e inecek, ikili averaj Fenerbahçe'ye geçecek ve düğüm son hafta çözülecek.

Ligin son haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u konuk edecek, Galatasaray ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

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Sarı-kırmızılı takıma Konyaspor deplasmanında galibiyet ve beraberlik şampiyonluk için yeterli olacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için Gaatasaray'ın Konya'da kaybetmesi, ve İstanbulspor maçının kazanılması gerekecek.