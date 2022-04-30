Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un 'kare ası'

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Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğun sahibi Trabzonspor oldu. Bu uzun maratonda çok sayıda oyuncu takıma katkı verirken 4 ismin form durumu ve yaptıkları dikkat çekti.

UĞURCAN ÇAKIR

Şampiyonluk yolunda 'atan' ve 'tutan'ın önemine sık sık vurgu yapılır. Bu sezon Uğurcan Çakır, 'tutan'dan çok daha fazlasıydı. Takımına sezon boyunca kaptanlık yapan 26 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 33 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 11'inde Trabzonspor gol yemezken, kalesinde 26 gol gördü.

Bordo-mavililer takım savunmasında çok büyük problemler yaşamasa da en kritik anlarda sahneye yine Uğurcan çıktı. Özellikle büyük maçlarda yaptığı kurtarışlarla kritik puanlarda başrol oynarken istikrarlı bir performans sergiledi. Son olarak Antalyaspor karşısında çıkardığı penaltıyla takımının geriye düşmesini engelledi.

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ANTHONY NWAKAEME

2018 yılında Hapoel Beer Sheva'dan yalnızca 1 milyon euroya transfer olan Anthony Nwakaeme, mutlu sona 4 sezon sonra ulaşmaya başardı. 2020 yılında da yine liderlik ettiği bordo-mavililerle şampiyonluğa çok yaklaşan Nijeryalı futbolcu, bu sezon zafer için elinden gelenin fazlasını da yaptı.

Sahadaki şık çalımları ve ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız tüm futbolseferlerin beğenisini toplayan Nwakaeme, Trabzonspor taraftarının kendisinden beklediklerini de vermeyi bildi. Kritik her anda sahneye çıkan tecrübeli yıldız, 11 gol attı ve 10 asist yaptı. Sakatlık yaşadığı dönemlerde Trabzonspor'un yaşadığı sıkıntılar da onun önemini çok daha gözler önüne serdi.

ANDREAS CORNELIUS

Şampiyonluk için güçlü bir golcü her zaman şarttır. 2020 yılında zaferi kıl payı kaçıran Trabzonspor'da sahne Alexander Sörloth'un olmuştu. Onun ayrılışının ardından bordo-mavililerin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken yalnızca 1 sezon sonra beklenen adam kulüpten içeri girdi. Bordo-mavililer, yaz transfer döneminden en çok bonservis ücretini 5 milyon euro ile Danimarkalı golcüye harcadı. Bu yatırımın karşılığı da fazlasıyla alındı.

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Ligde 15 gole ulaşan Cornelius, rakamlardan çok kritik yerlerde sahne almasıyla dikkat çekti. Sezon içerisinde Galatasaray'a 1, Beşiktaş'a 2 gol atan yıldız futbolcu, rakip savunmalarla mücadelesi ve takım arkadaşlarına yarattığı boşluklarla galibiyetlerin mimarlarından biri oldu.

MANOLIS SIOPIS

Son yıllara bakıldığında şampiyonluğa ulaşan takımlardaki defansif orta saha oyuncularının katkıları net bir şekilde görüldü. Galatasaray'da Fernando'nun etkisi, geçen sezon Josef-Atiba ikilisinin verdiği katkılar şampiyonlukların yapı taşları oldu. Bu sezon da Manolis Siopis, üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı. Genellikle Bakasetas-Hamsik-Nwakaeme-Cornelius dörtlüsünün arkasında görev alan Yunan futbolcu, hücum ağırlıklı bu kadroyu enerjisiyle ayakta tutmayı başarırken oyun kurulumunda da kritik hatalara sebebiyet vermedi.