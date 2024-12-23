Süper Lig'de şampiyon takımı açıkladılar! İşler değişti, Avrupa kupalarının dışında kaldılar

Haberin Devamı

Avrupa liglerinde kulüplerin mevcut form - kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek ekiplerle ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için yeni bir tahminde bulundu.

ZİRVEDE FARK 8'E YÜKSELDİ

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5 golle geçerek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada puan farkını açtı.

Okan Buruk'un öğrencileri, ligde sezonun 17 haftalık ilk bölümünü topladığı 44 puanla liderlik koltuğunda tamamladı.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 5 puan kaybederken lider Galatasaray'la aradaki puan farkı açıldı.

Gözden Kaçmasın Şampiyonluk yarışında 8 puan fark kapanır mı? Tarihte 5 kez yaşandı Haberi görüntüle

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ MUCİZELERE BIRAKTI

Kötü gidişatın ardından Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, son haftada Adana Demirspor ve Alanyaspor karşısında yalnızca 1 puan alarak zirveden bir hayli uzaklaştı.

Süper Lig'de ilk devrenin kapanmasının ardından ilk dört sırayı Galatasaray (44), Fenerbahçe (36), Samsunspor (30) ve Göztepe (28) oluştururken Beşiktaş ise 26 puanla 6. basamakta yer aldı.

DÜŞME HATTINDAKİ TAKIMLAR

Ligde Kayserispor (15), Bodrum FK (14), Hatayspor (9) ve Adana Demirspor (2) ise düşme hattında yer alan takımlar oldu.

SEZON SONU TAHMİNİ

Takımların mevcut form ve kadro analizini yaparak sezon sonu için tahminlerde bulunan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için sezon sonu tahmininde bulundu.

Euro Club Index'e göre; küme düşecek takımlar şöyle sıralandı:

19- Adana Demirspor: 20 puan

18- Hatayspor: 28 puan

17- Bodrum FK: 31 puan

16- Kayserispor: 37 puan

ŞAMPİYON FARK ATTI, İLK 4 TAKIM DEĞİŞTİ

Haberin Devamı

Süper Lig'in ilk 4'ünde sürpriz bir tahminde bulunan Euro Club Index, ilk devreyi ilk 4 içinde tamamlayan Samsunspor ve Göztepe takımlarını Avrupa kupalarının dışında bıraktı.

Ligde farkı 8 puana kadar çıkaran Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini 93 puanla yüzde 81.5 açıklayan yapay zeka, Fenerbahçe'yi ise 86 puan ve yüzde 18.5 ihtimalle ikinci sırada konumlandırdı.

İlk yarıyı 6. sırada kapatan Beşiktaş'ın 64 puanla ligi 3. sırada bitireceği tahmininde bulunan Euro Club Index, Avrupa kupalarına katılacak son takımı ise 56 puanla Başakşehir olarak belirledi.