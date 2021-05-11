Süper Lig'de şampiyon belli olabilir! 81 puanlı lider Beşiktaş, Karagümrük’ü ağırlayacak

SON yılların en çekişmeli sezonunun yaşandığı, üç takımın birden şampiyonluk için yarıştığı Süper Lig’de 41. hafta maçları bugün oynanacak. Saat 17.00’de start alacak İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamı 20.30’da başlayacak karşılaşmaların sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir. Geçen hafta derbide Galatasaray’a 3-1 yenilmesine karşın 81 puanla liderliğini sürdüren ve mutlu son için büyük 2 puanlık avantajı bulunan Beşiktaş, Karagümrük’ü konuk edecek. Vodafone Park’taki karşılaşmanın hakemi Ali Pababıyık. Siyah beyazlılarda sakat olan Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan, Gökhan ve Hasic ile cezalı Atiba forma giyemeyecek. Sakatlığı büyük ölçüde geçen N’Koudou’nun ise oynaması bekleniyor.

Lens ve Roco, Beşiktaş’a karşı

Beşiktaş, Karagümrük’ü yener ve rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray’ın ikisi birden puan kaybederse, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek. Aynı şekilde siyah beyazlılar 1 puan alır, rakipleri yenilirse yine mutlu sona ulaşacak.

Bu ihtimallerin dışındaki bütün sonuçlarda şampiyonluk yarışı devam edecek. Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Gençlerbirliği’ni 5-1 yenerek son veren Karagümrük’te, sakatlıkları bulunan Alparslan ile Muzaffer Cem dışında eksik yok.

Borini, Biglia, Castro, Viviano gibi uzun yıllar İtalya 1. Ligi’nde forma giyen futbolcuların görev yaptığı kırmızı siyahlılarda, sezon başında Beşiktaş’tan ayrılan Roco ve devre arasında siyah beyazlılardan kiralanan Lens de oynuyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı 4-1’lik skorla Beşiktaş kazanmıştı.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...