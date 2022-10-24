Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de rakamların lideri Fenerbahçe! Jesus dokunuyor, maç dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig
Süper Ligde rakamların lideri Fenerbahçe Jesus dokunuyor, maç dönüyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 07:00

Lider sarı lacivertliler hem futbolu hem de istatistikleriyle Süper Lig’i domine ediyor. 29 kez ağları havalandıran Kanarya ligin en skorer takımı olurken Enner Valencia da 10 golle zirvedeki yerini koruyor. Ligin en iyi averajı (+19), en iyi puan ortalaması (2,3), en iyi iç saha performansına (16 puan) sahip takımı da rakipleri en çok ofsayta düşüren de Fenerbahçe.

Haberin Devamı

Jorge Jesus’la Süper Lig’de müthiş bir çıkış yakalayan maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, hem takım olarak hem de bireysel anlamda birçok istatisikte de lider konumda.

Bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 29 kez ağlara havalandıran Kanarya, Spor Toto Süper Lig’in en skorer takımı konumunda. · maç başına 2.9 gol ortalaması yakalarken, kalesinde sadece 10 gol gören sarı lacivertliler +19 ile ligin en iyi averajına da sahip.

Gözden Kaçmasın

Jorge Jesus: Fenerbahçe çok büyük bir kulüpJorge Jesus: 'Fenerbahçe çok büyük bir kulüp'Haberi görüntüle

SEYİRCİSİ ÖNÜNDE EN BAŞARILI TAKIM

Bu sezon geride kalan 11 haftada çıktığı 10 maçta 23 puan alan Fenerbahçe 2.3 ile ligin en iyi puan ortalamasına sahip takım.

Sarı lacivertli ekip 23 puanın 16’sını iç sahada kazanırken, Süper Lig’in evinde en çok puan toplayan takımı olmayı başardı.

Süper Lig’de rakiplerine en çok ofsayta düşüren takım olan Fenerbahçe, Başakşehir maçıyla (5) toplam rakamı 52’ye çıkardı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, yüzde 58 hava topu kazanma başarısı ile ligde lider durumda.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe - Başakşehir maçına Jorge Jesus damga vurdu Dikkat çeken analiz...Fenerbahçe - Başakşehir maçına Jorge Jesus damga vurdu! Dikkat çeken analiz...Haberi görüntüle

Süper Ligde rakamların lideri Fenerbahçe Jesus dokunuyor, maç dönüyor

6 MAÇIN 5’İNDE KALESİNİ GOLE KAPADI

Ligde forma giydiği 9 maçta 10 kez ağlara havalandıran Enner Valencia, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini koruyor.

Eleştirilerin odağındaki Altay Bayındır Süper Lig’de çıktığı son 6 maçın 5’inde kalesini gole kapadı.

Ayrıca Lincoln Henrique de sadece 8 maçta ilk 11’de forma giymesine rağmen 4 asistle, Karagümrüklü Caner Erkin’in (6) ardından 2. sırada

Fenerbahçe, kendi saha ve seyircisi önünde bu sezon 5’i ligde 3’ü Avrupa’da olmak üzere çıktığı son 8 maçı da kazandı.

JESUS DOKUNUYOR, MAÇ DÖNÜYOR

Maçların 76 ila 90. dakikalarında rakip filelere 8 gol atan Fenerbahçe’de bu istatistik teknik direktör Jesus’un doğru oyuncu hamleleriyle maçları çevirdiğini de açıkça ortaya koyuyor. Son Başakşehir maçında önce 67. dakikada Arao’yu alan Portekizli teknik adam, daha sonra 74’te Emre Mor, Rossi ve Pedro hamleleriyle oyunu Başakşehir ceza sahası çevresine yığdı. 84. dakikada hamle oyuncusu olarak sahaya sürdüğü Rossi’nin golüyle de 3 puanı aldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez