Süper Lig'de puan durumu ve haftanın maçları
Süper Lig'de bu akşam oynanacak mücadeleler ile birlikte haftanın açılışı gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere ara verilmişti. Uzun bir sürenin ardından ligler yeniden başlıyor. İşte Süper Lig'de puan durumu ve haftanın maçları
Süper Lig'de Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra devam edilecek. Süper Lig'e, 16 Mart'ta oynanan 26. haftanın son karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilmişti. Lig heyecanı, 87 günlük aradan sonra 27. haftada 12 Haziran Cuma günü yapılacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor müsabakalarıyla kaldığı yerden sürecek.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle