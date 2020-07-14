Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig'de 32. hafta genel görünüm!
Süper Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden lider Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3, takipçisi Trabzonspor ise dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildi. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de 32. hafta, yapılan 5 maçla sona erdi. Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden lider Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilirken, takipçisi Trabzonspor da dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de 32. hafta genel görünüm...
İki takım, son 2 haftaya 4 puanlık farkla girdi. Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
Düşme hattından uzaklaşmak isteyen takımlardan Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken, Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
ALINAN SONUÇLAR
Göztepe-Gençlerbirliği: 1-3
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-0
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: 1-1
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 4-3
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1
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