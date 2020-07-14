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Haber Giriş: 14.07.2020 - 17:36,Son Güncelleme:

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig'de 32. hafta genel görünüm!

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig'de 32. hafta genel görünüm!
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Süper Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden lider Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3, takipçisi Trabzonspor ise dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildi. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de 32. hafta, yapılan 5 maçla sona erdi. Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden lider Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilirken, takipçisi Trabzonspor da dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de 32. hafta genel görünüm...

İki takım, son 2 haftaya 4 puanlık farkla girdi. Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen takımlardan Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken, Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

ALINAN SONUÇLAR

Göztepe-Gençlerbirliği: 1-3

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-0

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: 1-1

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 4-3

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi Süper Ligde 32. hafta genel görünüm

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