Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 30. hafta güncel puan tablosu ve maç sonuçları (5 Temmuz 2020)

2019-2020 Süper Lig sezonunda 30. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde bu hafta Fenerbahçe Göztepe'yi 2-1 yenerek kendi evinden galip ayrıldı. Bu haftanın kazananları Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor, Başakşehir ve Trabzonspor olurken, pazartesi akşamı oynanacak olan Kayserispor Beşiktaş maçına gözler çevrildi. İşte, Süper Lig puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN TABLOSU





MAÇ SONUÇLARI



