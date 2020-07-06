Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 30. hafta güncel puan tablosu ve maç sonuçları (5 Temmuz 2020)
Süper Lig puan durumu Galatasaray Trabzonspor maçının ardından yeniden şekillendi. Kritik maçta Trabzonspor deplasmanda rakibi Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti ve lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını korudu. Ligin 30. haftasında zirvedeki yerini koruyan Başakşehir Antalyaspor'u 2-0 yenerken, Aytemiz Alanyaspor MKE Ankaragücü'nü kendi evinde yenilgiye uğrattı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Süper Lig 30. hafta güncel puan tablosu ve maç sonuçları.
2019-2020 Süper Lig sezonunda 30. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde bu hafta Fenerbahçe Göztepe'yi 2-1 yenerek kendi evinden galip ayrıldı. Bu haftanın kazananları Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor, Başakşehir ve Trabzonspor olurken, pazartesi akşamı oynanacak olan Kayserispor Beşiktaş maçına gözler çevrildi. İşte, Süper Lig puan durumu tablosu...
SÜPER LİG PUAN TABLOSU
MAÇ SONUÇLARI
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle