Süper Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Süper Lig 22. hafta güncel puan tablosu
SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Galatasaray konuk ettiÄŸi BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1 0 maÄŸlup ederek ligde 3. sÄ±raya yerleÅŸti. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip Yeni Malatyaspor karÅŸÄ±sÄ±ndaki Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile galibiyet serisini 6 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ± ve puanÄ± 42 yaptÄ±. GÃ¼nÃ¼n kritik maÃ§larÄ±ndan olan Trabzonspor Sivasspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ise bordo mavililerin galibiyeti ile tamamlandÄ±. Peki, SÃ¼per Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig 22. hafta gÃ¼ncel puan tablosu.
Lig'de liderlik yarÄ±ÅŸÄ±na dahil olan Galatasaray BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek kendi sahasÄ±nda 3 puan elde etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golÃ¼ 45. dakikada Adem BÃ¼yÃ¼k penaltÄ±dan kaydetti. Ligin 22. haftasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Trabzonspor Sivasspor mÃ¼calesinde de, rakibini 2-1 maÄŸlup eden Trabzonspor, maÃ§ eksiÄŸine raÄŸmen puanÄ±nÄ± 44'e yÃ¼kseltti ve liderlik koltuÄŸuna oturdu. Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig 16 Åžubat gÃ¼ncel puan durumu...
SÃœPER LÄ°G GÃœNCEL PUAN TABLOSU
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HAFTANIN KALAN MAÃ‡LARI
17 Åžubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Ã‡aykur Rizespor: Ali PalabÄ±yÄ±k
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-KasÄ±mpaÅŸa: Arda KardeÅŸler
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