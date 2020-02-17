Lig'de liderlik yarÄ±ÅŸÄ±na dahil olan Galatasaray BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek kendi sahasÄ±nda 3 puan elde etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golÃ¼ 45. dakikada Adem BÃ¼yÃ¼k penaltÄ±dan kaydetti. Ligin 22. haftasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Trabzonspor Sivasspor mÃ¼calesinde de, rakibini 2-1 maÄŸlup eden Trabzonspor, maÃ§ eksiÄŸine raÄŸmen puanÄ±nÄ± 44'e yÃ¼kseltti ve liderlik koltuÄŸuna oturdu. Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig 16 Åžubat gÃ¼ncel puan durumu...

SÃœPER LÄ°G GÃœNCEL PUAN TABLOSU

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HAFTANIN KALAN MAÃ‡LARI

17 Åžubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Ã‡aykur Rizespor: Ali PalabÄ±yÄ±k

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-KasÄ±mpaÅŸa: Arda KardeÅŸler

MAÃ‡ SONUÃ‡LARI



