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Spor Arena
Haber Giriş: 04.02.2020 - 16:12,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 20. hafta puan durumu

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 20. hafta puan durumu

Süper Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında 5-1 mağlup olmasına rağmen haftayı lider tamamladı. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçı, Ege derbisine sahne oldu. Yukatel Denizlispor ile Göztepe, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Haftanın en kritik maçında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Bordo-mavili ekip, 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. İşte, Süper Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan genel görünüm...

Lider Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında 5-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi. Ağır bir mağlubiyet yaşayan Sivas temsilcisi, 41 puanda kalarak haftayı ikinci Medipol Başakşehir'in 2, bir maçı eksik üçüncü Trabzonspor'un 3 puan önünde lider kapattı.

Aytemiz Alanyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek 38 puanla zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçti ve lider Demir Grup Sivasspor ile puan farkını 5'e indirdi.

Beşiktaş, unutulmaz futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçında, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

ALINAN SONUÇLAR

Ligin 20. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 3-1

Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 1-1

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1

Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 4-1

Yukatel Denizlispor-Göztepe: 1-1

Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi Süper Lig 20. hafta puan durumu

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