Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig'de görünüm ve 26. hafta puan durumu
Süper Lig'in 26. haftası tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Haftanın sona ermesi ile Galatasaray, 54 puanla liderliğini sürdürdü. İşte, Süper Lig'de görünüm ve 26. hafta puan durumu...
Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, puanını 54'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Haftayı maç yapmadan (bay) geçen Beşiktaş 51 puanla ikinci sırada bulunurken, konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe ise aynı puanla üçüncü sırada yer aldı. Deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor ise 48 puana ulaştı ve haftayı 4. sırada kapattı. İşte, bu hafta alınan tüm sonuçlar...
HAFTANIN SONUÇLARI
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 0-1
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: 3-2
Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3
Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: 1-3
Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0
Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Fenerbahçe-Göztepe: 0-1
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1
GÜNCEL PUAN DURUMU