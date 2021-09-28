Deplasmanda AtakaÅŸ Hatayspor'u 2-1 maÄŸlup eden FenerbahÃ§e 7. haftada liderliÄŸe yÃ¼kseldi. Ligin 7. haftasÄ±nda oynanan maÃ§larda alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:
ALINAN SONUÃ‡LAR
Altay-BeÅŸiktaÅŸ: 2-1
Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k: 4-0
Fraport TAV Antalyaspor-Ã–znur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Adana Demirspor-Gaziantep: 4-0
GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: 1-1
Medipol BaÅŸakÅŸehir-Ã‡aykur Rizespor: 3-0
AtakaÅŸ Hatayspor-FenerbahÃ§e: 1-2
Galatasaray-GÃ¶ztepe: 2-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
KasÄ±mpaÅŸa-Ä°ttifak Holding Konyaspor: 2-2
GÃœNCEL PUAN DURUMU
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