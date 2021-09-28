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Süper Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte güncel puan durumu tablosu

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SÃ¼per Ligde puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi Ä°ÅŸte gÃ¼ncel puan durumu tablosu

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi 27 Eylül'de oynanan 2 karÅŸÄ±laÅŸmayla tamamlandÄ±. Ligin 7. hafta kapanÄ±ÅŸ maçlarÄ±nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1, KasÄ±mpaÅŸa ile Ä°ttifak Holding Konyaspor ise 2-2 berabere kaldÄ±. Öte yandan alÄ±nan sonuçlarÄ±n ardÄ±ndan güncel puan durumu tablosu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi?

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Deplasmanda AtakaÅŸ Hatayspor'u 2-1 maÄŸlup eden FenerbahÃ§e 7. haftada liderliÄŸe yÃ¼kseldi. Ligin 7. haftasÄ±nda oynanan maÃ§larda alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:

ALINAN SONUÃ‡LAR

Altay-BeÅŸiktaÅŸ: 2-1

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k: 4-0

Fraport TAV Antalyaspor-Ã–znur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Adana Demirspor-Gaziantep: 4-0

GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

Medipol BaÅŸakÅŸehir-Ã‡aykur Rizespor: 3-0

AtakaÅŸ Hatayspor-FenerbahÃ§e: 1-2

Galatasaray-GÃ¶ztepe: 2-1

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

KasÄ±mpaÅŸa-Ä°ttifak Holding Konyaspor: 2-2

GÃœNCEL PUAN DURUMU

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SÃ¼per Ligde puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi Ä°ÅŸte gÃ¼ncel puan durumu tablosu

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