Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 8. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Haftanın önemli maçında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti. Yeni Malatyaspor, ligin 8. haftasında evinde konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla geçti. Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük 2-2'lik skorla biten mücadelenin ardından puanları paylaştı. İşte, Süper Lig'de 8. hafta puan durumu...
Süper Lig'in 8. haftasında heyecan sona erdi. Bugünkü maçların da tamamlanması ile birlikte güncel puan durumu şekillenmeye başladı. İşte, Süper Lig puan durumu ve alınan sonuçlar...
ALINAN SONUÇLAR
Gaziantep FK 3 - 1 Beşiktaş
Kasımpaşa 2 - 2 Antalyaspor
Erzurumspor 1 - 1 Göztepe
Alanyaspor 1 - 1 Trabzonspor
Fenerbahçe 0 - 2 Konyaspor
Ankaragücü 2-2 Karagümrük
Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor
Kayserispor 0-1 Hatayspor
Başakşehir 2-1 Gençlerbirliği
Sivasspor 1-2 Galatasaray
GÜNCEL PUAN DURUMU
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