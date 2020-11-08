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Spor Arena
Haber Giriş: 08.11.2020 - 22:22 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 8. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 8. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar
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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Haftanın önemli maçında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti. Yeni Malatyaspor, ligin 8. haftasında evinde konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla geçti. Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük 2-2'lik skorla biten mücadelenin ardından puanları paylaştı. İşte, Süper Lig'de 8. hafta puan durumu...

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan sona erdi. Bugünkü maçların da tamamlanması ile birlikte güncel puan durumu şekillenmeye başladı. İşte, Süper Lig puan durumu ve alınan sonuçlar...

ALINAN SONUÇLAR

Gaziantep FK 3 - 1 Beşiktaş

Kasımpaşa 2 - 2 Antalyaspor

Erzurumspor 1 - 1 Göztepe

Alanyaspor 1 - 1 Trabzonspor

Fenerbahçe 0 - 2 Konyaspor

Ankaragücü 2-2 Karagümrük

Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor

Kayserispor 0-1 Hatayspor

Başakşehir 2-1 Gençlerbirliği

Sivasspor 1-2 Galatasaray

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi İşte 8. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar

 

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