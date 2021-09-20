Ligde 2 haftadÄ±r kazanamayan Galatasaray kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilirken, FenerbahÃ§e'yi 2-0 maÄŸlup eden Medipol BaÅŸakÅŸehir ilk galibiyetini aldÄ±.
Ligin 5. haftasÄ±nda oynanan maÃ§larda alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:
Ã–znur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k: 3-4
Altay-GÃ¶ztepe: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: 1-1
KasÄ±mpaÅŸa-Trabzonspor: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-BeÅŸiktaÅŸ: 2-3
Adana Demirspor-Ã‡aykur Rizespor: 3-1
GZT Giresunspor-Ä°ttifak Holding Konyaspor: 0-0
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Medipol BaÅŸakÅŸehir-FenerbahÃ§e: 2-0
AtakaÅŸ Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 2-1
GÃœNCEL PUAN DURUMU
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