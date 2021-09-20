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Süper Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte 5. hafta güncel puan durumu

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SÃ¼per Ligde puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi Ä°ÅŸte 5. hafta gÃ¼ncel puan durumu

Süper Lig'de 5. hafta oynanan karÅŸÄ±laÅŸmalarla sona erdi. Ligin 5. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ liderliÄŸini sürdürdü. Antalya deplasmanÄ±nda ilk yarÄ±yÄ± 2-0 geride tamamlayan BeÅŸiktaÅŸ, mücadeleyi 3-2 kazanarak averajla liderliÄŸini sürdürdü. Siyah-beyazlÄ± ekiple aynÄ± puana sahip olan Trabzonspor da KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± deplasmanda 1-0 maÄŸlup etti. Ä°ÅŸte, 5. hafta güncel puan durumu...

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Ligde 2 haftadÄ±r kazanamayan Galatasaray kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilirken, FenerbahÃ§e'yi 2-0 maÄŸlup eden Medipol BaÅŸakÅŸehir ilk galibiyetini aldÄ±.

Ligin 5. haftasÄ±nda oynanan maÃ§larda alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:

Ã–znur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k: 3-4

Altay-GÃ¶ztepe: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: 1-1

KasÄ±mpaÅŸa-Trabzonspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-BeÅŸiktaÅŸ: 2-3

Adana Demirspor-Ã‡aykur Rizespor: 3-1

GZT Giresunspor-Ä°ttifak Holding Konyaspor: 0-0

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Medipol BaÅŸakÅŸehir-FenerbahÃ§e: 2-0

AtakaÅŸ Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 2-1

GÃœNCEL PUAN DURUMU

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SÃ¼per Ligde puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi Ä°ÅŸte 5. hafta gÃ¼ncel puan durumu


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