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Spor Arena
Haber GiriÅŸ: 04.05.2021 - 13:57 | Son GÃ¼ncelleme:

Süper Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte 40. hafta maçlarÄ±

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Süper Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte 40. hafta maçlarÄ±

SÃ¼per Lig'de 39. haftasÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§larÄ±nda FenerbahÃ§e, sahasÄ±nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u 3-1, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Gaziantep'i 1-0 maÄŸlup etti. Ligde 39. hafta mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ, 81 puanla liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. PuanÄ±nÄ± 76'ya Ã§Ä±karan FenerbahÃ§e ikinci, 75 puanÄ± bulunan Galatasaray ise 3. sÄ±rada yer aldÄ±. Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig puan durumu tablosu...

SÃ¼per Lig'de 39. haftanÄ±n perdesi, oynanan 5 maÃ§la kapandÄ±. Ligde 39. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ, 81 puanla liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig'de gelecek haftanÄ±n programÄ±...

Ligde tamamÄ± 8 MayÄ±s Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 20.30'da oynanacak 40. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-KasÄ±mpaÅŸa (Erzurum KazÄ±m Karabekir)

Demir Grup Sivasspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Yeni 4 EylÃ¼l)

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has)

Ã‡aykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Ã‡aykur Didi)

AtakaÅŸ Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya AtatÃ¼rk)

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-GenÃ§lerbirliÄŸi (Stat aÃ§Ä±klanmadÄ±)

GÃ¶ztepe-Ä°ttifak Holding Konyaspor (GÃ¼rsel Aksel)

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-FenerbahÃ§e (Eryaman)

Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ (TÃ¼rk Telekom)

Not: Aytemiz Alanyaspor, 40. haftayÄ± bay geÃ§ecek.

SÃœPER LÄ°G PUAN DURUMU

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SÃ¼per Ligde puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi Ä°ÅŸte 40. hafta maÃ§larÄ±

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