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Spor Arena
Haber GiriÅŸ: 21.03.2021 - 22:25 | Son GÃ¼ncelleme:

Süper Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte 31. hafta puan durumu

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Süper Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte 31. hafta puan durumu

SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Ã‡aykur Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray, ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda aÄŸÄ±r yara aldÄ±. Derbi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e 1-1 berabere kaldÄ±. Yeni Malatyaspor-Gaziantep maÃ§Ä± 2-2 berabere tamamlandÄ±. Ã–te yandan bu haftaki diÄŸer maÃ§larÄ±n sonucu da oldukÃ§a dikkat Ã§ekici. Peki, SÃ¼per Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi?

SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±nda Trabzonspor, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ 4-1 yendi. Yukatel Denizlispor-Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 0-0 sona erdi. Ä°ttifak Holding Konyaspor, sahasÄ±nda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. Fraport TAV Antalyaspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor maÃ§Ä± ev sahibi takÄ±mÄ±n 3-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona erdi. Ä°ÅŸte, alÄ±nan sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan 31. hafta puan durumu...

ALINAN SONUÃ‡LAR

Ligde 31. haftada oynanan maÃ§larda alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-Hes Kablo Kayserispor: 3-0

Galatasaray-Ã‡aykur Rizespor: 3-4

GenÃ§lerbirliÄŸi-KasÄ±mpaÅŸa: 2-1

GÃ¶ztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-5

Trabzonspor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼: 4-1

Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor: 3-1

Ä°ttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Yukatel Denizlispor-Medipol BaÅŸakÅŸehir: 0-0

BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e: 1-1

GÃœNCEL PUAN DURUMU

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SÃ¼per Ligde puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi Ä°ÅŸte 31. hafta puan durumu

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