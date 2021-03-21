Süper Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte 31. hafta puan durumu
SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Ã‡aykur Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray, ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda aÄŸÄ±r yara aldÄ±. Derbi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e 1-1 berabere kaldÄ±. Yeni Malatyaspor-Gaziantep maÃ§Ä± 2-2 berabere tamamlandÄ±. Ã–te yandan bu haftaki diÄŸer maÃ§larÄ±n sonucu da oldukÃ§a dikkat Ã§ekici. Peki, SÃ¼per Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi?
SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±nda Trabzonspor, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ 4-1 yendi. Yukatel Denizlispor-Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 0-0 sona erdi. Ä°ttifak Holding Konyaspor, sahasÄ±nda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. Fraport TAV Antalyaspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor maÃ§Ä± ev sahibi takÄ±mÄ±n 3-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona erdi. Ä°ÅŸte, alÄ±nan sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan 31. hafta puan durumu...
ALINAN SONUÃ‡LAR
Ligde 31. haftada oynanan maÃ§larda alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:
Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-Hes Kablo Kayserispor: 3-0
Galatasaray-Ã‡aykur Rizespor: 3-4
GenÃ§lerbirliÄŸi-KasÄ±mpaÅŸa: 2-1
GÃ¶ztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-5
Trabzonspor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼: 4-1
Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-2
Fraport TAV Antalyaspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor: 3-1
Ä°ttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Yukatel Denizlispor-Medipol BaÅŸakÅŸehir: 0-0
BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e: 1-1
GÃœNCEL PUAN DURUMU
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