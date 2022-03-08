Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 28. haftanın ardından puan durumu

Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 67'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. İşte, 28. haftanın ardından puan durumu...
ALINAN SONUÇLAR
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: 1-0
Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor: 1-2
Göztepe-Kasımpaşa: 2-3
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 2-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Altay: 0-0
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-2
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-2
GÜNCEL PUAN DURUMU