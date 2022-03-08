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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 28. haftanın ardından puan durumu

#Süper Lig#Puan Durumu
Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi İşte 28. haftanın ardından puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı. Süper Ligde 28. hafta heyecanı, oynanan 3 maçla sona erdi. Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 67 puanla liderliğini sürdürdü. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

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Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 67'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. İşte, 28. haftanın ardından puan durumu...

ALINAN SONUÇLAR

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: 1-0

Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor: 1-2

Göztepe-Kasımpaşa: 2-3

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 2-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Altay: 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-2

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-2

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi İşte 28. haftanın ardından puan durumu

 

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#Süper Lig#Puan Durumu

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