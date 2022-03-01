Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 27. haftanın ardından puan durumu

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta 66 puanlı Trabzonspor'un liderliği ile geçilirken, oynanan 10 karşılaşmada toplam 44 gol atıldı. 6 ev sahibi, 3 deplasman ekibinin 3 puanla ayrıldığı haftada Adana Demirspor - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı. Süper Lig'in 26. haftasında hakemler tarafından 12 kez penaltı kararı verilirken bu hafta da 8 penaltı verildi. İşte, geride kalan haftada Süper Lig'de yaşananlar...

Haftanın en gollü karşılaşmasında Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup ederken; Galatasaray - Rizespor (4-2) ve Alanyaspor - Konyaspor (5-1) maçlarında da 6'şar gol atıldı. Gol düellosuna sahne olan diğer maçlarda ise Trabzonspor, Beşiktaş ve Altay rakiplerini 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

PUAN DURUMU

Ligde haftalardır lider konumda yer alan Trabzonspor, sahasında ilk yarıyı 2-0 geride kapattığı maçta Kayserispor'u 90+8. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek puanını 66'ya çıkardı. Hafta içi erteleme maçında Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Konyaspor, hafta sonu da Alanyaspor deplasmanında farklı kaybederek zirve yolunda büyük yara aldı. Yeşil-beyazlılar son 4 karşılaşmada 11 puan kaybetti. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Başakşehir sahasında Karagümrük'e 2-1 kaybederken Adana Demirspor ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haberin Devamı

ÜÇ BÜYÜKLER KAZANDI

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen haftanın ardından bu hafta da 3 puanla sahadan ayrıldı. Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen sarı-lacivertliler üst üste 3. galibiyetini elde ederken puanını da 46'ya çıkararak averajla 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar gol düellosuna sahne olan maçta Sivasspor'u 3-2 mağlup ederken 44 puanla haftayı 6. sırada tamamladı. 6 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta İzmir'de sona erdiren sarı-kırmızılar ise 35 puana ulaşarak rahat bir nefes aldı. Galatasaray 35 puanla 12. sırada yer alıyor.

KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM

Haberin Devamı

Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde, son sıralarda yer alan 4 takım dan 3'ü haftayı mağlubiyetle kapattı. Son galibiyetini 22 Ekim'de Altay'a karşı alan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 12 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile galibiyet hasretini 17 maça çıkarırken, 17 puanla ligin dibine demir atmış durumda. İstanbul'dan puansız dönen Rizespor 23 puanla 19. sıraya gerilerken, İzmir ekibi Altay 3 puanla kapattığı haftada puanını 25'e yükseltti. Giresun'dan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Göztepe üst üste 4. yenilgisini alırken 27 puanda kaldı. Karadeniz temsilcisi ise 6 maç aranın ardından aldığı galibiyetle 29 puana ulaşarak küme düşme hattından çıkmayı başardı.