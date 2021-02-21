Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 26. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Göztepe'ye 1-0 yenildi. Gaziantep ile Fraport ile TAV Antalyaspor arasında oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ve 0-0 bitti. Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0'lık skorla yendi. Atakaş Hatayspor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. İşte, 26 hafta puan durumu ve alınan sonuçlar...

26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Başakşehir 0-1 Trabzonspor

Kasımpaşa 3-2 Fatih Karagümrük

Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor

Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği

Alanyaspor 1-0 Galatasaray

B.B. Erzurumspor 1-3 Hatayspor

Sivasspor 2-0 Kayserispor

Gaziantep 0-0 Antalyaspor

Fenerbahçe 0- 1 Göztepe

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU