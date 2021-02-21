Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 26. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar
Süper Lig'de 26. hafta maçları devam ederken, şu ana kadar oynanan müsabakaların ardından ortaya çıkan puan durumu futbolseverlerce merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Göztepe'ye 1-0 yenildi. Gaziantep ile Fraport ile TAV Antalyaspor arasında oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ve 0-0 bitti. Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0'lık skorla yendi. Atakaş Hatayspor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. İşte, 26 hafta puan durumu ve alınan sonuçlar...
26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Başakşehir 0-1 Trabzonspor
Kasımpaşa 3-2 Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor
Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği
Alanyaspor 1-0 Galatasaray
B.B. Erzurumspor 1-3 Hatayspor
Sivasspor 2-0 Kayserispor
Gaziantep 0-0 Antalyaspor
Fenerbahçe 0- 1 Göztepe