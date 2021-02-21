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Spor Arena
Haber Giriş: 21.02.2021 - 21:55 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 26. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 26. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar
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Süper Lig'de 26. hafta maçları devam ederken, şu ana kadar oynanan müsabakaların ardından ortaya çıkan puan durumu futbolseverlerce merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Göztepe'ye 1-0 yenildi. Gaziantep ile Fraport ile TAV Antalyaspor arasında oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ve 0-0 bitti. Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0'lık skorla yendi. Atakaş Hatayspor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. İşte, 26 hafta puan durumu ve alınan sonuçlar...

26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Başakşehir 0-1 Trabzonspor

Kasımpaşa 3-2 Fatih Karagümrük

Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor

Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği

Alanyaspor 1-0 Galatasaray

B.B. Erzurumspor 1-3 Hatayspor

Sivasspor 2-0 Kayserispor

Gaziantep 0-0 Antalyaspor

Fenerbahçe 0- 1 Göztepe

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi İşte 26. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar

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