Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 10. hafta güncel puan durumu

Hanelerine 20'şer puan yazdıran Atakaş Hatayspor ikinci, Beşiktaş üçüncü, Aytemiz Alanyaspor ise dördüncü sırada yer aldı. Öte yandan Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek bu sezon ilk kez kazandı. Ligde 10. hafta itibarıyla galibiyeti bulunmayan takım da kalmadı. Ligin 10. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: 2-1
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1
Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0
Göztepe-Trabzonspor: 0-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Beşiktaş-Galatasaray: 2-1
GÜNCEL PUAN DURUMU
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