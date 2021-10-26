Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 10. hafta güncel puan durumu

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Hanelerine 20'şer puan yazdıran Atakaş Hatayspor ikinci, Beşiktaş üçüncü, Aytemiz Alanyaspor ise dördüncü sırada yer aldı. Öte yandan Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek bu sezon ilk kez kazandı. Ligde 10. hafta itibarıyla galibiyeti bulunmayan takım da kalmadı. Ligin 10. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: 2-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0

Göztepe-Trabzonspor: 0-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

GÜNCEL PUAN DURUMU