MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
GeriSpor Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 07.03.2020 - 22:53,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Abone Olgoogle-news

Ligde 25. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesi nefes kesiyor. Cumartesi oynanan maçların da tamamlanmasıyla puan durumu şekillenmeye başladı. İşte, şu ana kadar alınan sonuçlarla Süper Lig puan durumu...

Türk futbolunun en üst seviye liginde takımlar son yıllarda benzeri yaşanmayan bir mücadeleye girdi. Gözler şimdi 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumunda. Süper Lig'de Fenerbahçe konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...

ALINAN SONUÇLAR

Beşiktaş 2 - 1 Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 1-1 Konyaspor

Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor

Göztepe 0-3 Başakşehir

Fenerbahçe 2-2 Denizlispor

Kasımpaşa - Kayserispor

Çaykur Rizespor - Alanyaspor

Demirgrup Sivasspor - Galatasaray

Gençlerbirliği - Alanyaspor

Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle