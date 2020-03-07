Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Türk futbolunun en üst seviye liginde takımlar son yıllarda benzeri yaşanmayan bir mücadeleye girdi. Gözler şimdi 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumunda. Süper Lig'de Fenerbahçe konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...

ALINAN SONUÇLAR

Beşiktaş 2 - 1 Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 1-1 Konyaspor

Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor

Göztepe 0-3 Başakşehir

Fenerbahçe 2-2 Denizlispor

Kasımpaşa - Kayserispor

Çaykur Rizespor - Alanyaspor

Demirgrup Sivasspor - Galatasaray

Gençlerbirliği - Alanyaspor