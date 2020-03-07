Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Ligde 25. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesi nefes kesiyor. Cumartesi oynanan maçların da tamamlanmasıyla puan durumu şekillenmeye başladı. İşte, şu ana kadar alınan sonuçlarla Süper Lig puan durumu...
Türk futbolunun en üst seviye liginde takımlar son yıllarda benzeri yaşanmayan bir mücadeleye girdi. Gözler şimdi 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumunda. Süper Lig'de Fenerbahçe konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...
ALINAN SONUÇLAR
Beşiktaş 2 - 1 Ankaragücü
Yeni Malatyaspor 1-1 Konyaspor
Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor
Göztepe 0-3 Başakşehir
Fenerbahçe 2-2 Denizlispor
Kasımpaşa - Kayserispor
Çaykur Rizespor - Alanyaspor
Demirgrup Sivasspor - Galatasaray
Gençlerbirliği - Alanyaspor
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