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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 24. hafta sonrası zirve yarışı kızıştı
Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, N'Sakala'nın 21. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Puanını 48'e yükselten ve ikinci sıraya çıkan siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını da eşitledi. İşte, Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu...
Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 sona erdi. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor, 1-1 berabere kaldı. İşte, 24. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu tablosu...
GÜNCEL PUAN DURUMU
ALINAN SONUÇLAR
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