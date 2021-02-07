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Spor Arena
Haber Giriş: 07.02.2021 - 22:35 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 24. hafta sonrası zirve yarışı kızıştı

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 24. hafta sonrası zirve yarışı kızıştı
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Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, N'Sakala'nın 21. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Puanını 48'e yükselten ve ikinci sıraya çıkan siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını da eşitledi. İşte, Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu...

Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 sona erdi. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor, 1-1 berabere kaldı. İşte, 24. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu tablosu...

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi 24. hafta sonrası zirve yarışı kızıştı

ALINAN SONUÇLAR

Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi 24. hafta sonrası zirve yarışı kızıştı

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