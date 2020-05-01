Süper Lig'de puan durumu en son nasıldı? Süper Lig güncel puan durumu

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede spor müsabakaları ertelenirken, ülkemizde de başta futbol olmak üzere müsabakalar ertelendi. Bitime 8 hafta kala şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig'de puan durumu merak konusu oldu. İşte, 26. hafta maçlarının ardından Süper Lig puan durumu...