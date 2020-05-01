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Süper Lig'de puan durumu en son nasıldı? Süper Lig güncel puan durumu
Dünyayı saran corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede spor müsabakaları askıya alınırken, Süper Lig'de bitime 8 maç kala, maçlara ara verilmişti. Zirve yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de güncel puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu en son nasıldı? İşte, Süper Lig güncel puan durumu...
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede spor müsabakaları ertelenirken, ülkemizde de başta futbol olmak üzere müsabakalar ertelendi. Bitime 8 hafta kala şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig'de puan durumu merak konusu oldu. İşte, 26. hafta maçlarının ardından Süper Lig puan durumu...
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