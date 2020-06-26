Süper Lig puan durumu 26 Haziran 2020! Süper Lig 29. hafta puan tablosu ve fikstürü

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçların başlamasıyla şampiyonluk yarışı kızıştı. 29. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazanarak sahasından 3 puanla döndü. Gözler bu haftanın kritik karşılaşmalarından olan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçına çevrildi. İşte, Süper Lig güncel puan durumu ve fikstürü.

SÜPER LİG PUAN TABLOSU





BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

27 Haziran Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)

21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

28 Haziran Pazar:

18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)

21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

29 Haziran Pazartesi:

21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

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