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GeriFutbol Süper Lig puan durumu 26 Haziran 2020! Süper Lig 29. hafta puan tablosu ve fikstürü
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Haber Giriş: 26.06.2020 - 23:57,Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu 26 Haziran 2020! Süper Lig 29. hafta puan tablosu ve fikstürü

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Süper Lig puan durumu 26 Haziran 2020! Süper Lig 29. hafta puan tablosu ve fikstürü
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Süper Lig'de puan durumu Beşiktaş ile Konyaspor maçının ardından gündeme geldi. Haftanın açılış maçında siyah beyazlı ekip rakibi Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek, puanı 50'ye yükseldi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Burak, Diaby ve Lens kaydetti. Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Peki, Beşiktaş Konyaspor maçının ardından Süper Lig'de puan tablosu nasıl şekillendi? İşte, 26 Haziran 2020 Süper Lig 29. hafta puan durumu tablosu ve haftanın kalan maçları.

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçların başlamasıyla şampiyonluk yarışı kızıştı. 29. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazanarak sahasından 3 puanla döndü. Gözler bu haftanın kritik karşılaşmalarından olan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçına çevrildi. İşte, Süper Lig güncel puan durumu ve fikstürü.

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

Süper Lig puan durumu 26 Haziran 2020 Süper Lig 29. hafta puan tablosu ve fikstürü

BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

27 Haziran Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)

21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

28 Haziran Pazar:

18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)

21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

29 Haziran Pazartesi:

21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

Süper Lig puan durumu 26 Haziran 2020 Süper Lig 29. hafta puan tablosu ve fikstürü

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