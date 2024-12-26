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Süper Lig'de öne çıkan rapor: 67 ülkeden 257 yabancı

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#Süper Lig#Futbolcu#Yabancı
Süper Ligde öne çıkan rapor: 67 ülkeden 257 yabancı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 12:42

Trendyol Süper Lig'e 17. hafta maçlarının ardından ara verilirken geride kalan bölümde 19 takımda 479 futbolcu süre buldu.

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İlk bölümü yapılan 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 19 takım, söz konusu müsabakalarda toplam 479 futbolcuya şans tanıdı.

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YABANCI FUTBOLCULAR DAHA FAZLA

Süper Lig'in ilk bölümünde süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.

Futbol takımlarının ilk 17 haftada forma verdiği 479 futbolcunun 222'si yerli, 257'si ise yabancılardan oluştu.

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor, Sipay Bodrum FK ve Adana Demirspor, yerli futbolculara yabancılara göre daha fazla şans verdi.

67 FARKLI ÜLKEDEN 257 YABANCI

Süper Lig’in 17 haftalık ilk bölümünde 67 farklı ülkeden 257 yabancı futbolcu forma giydi.

Yabancılar arasında 21 oyuncuyla Brezilyalılar çoğunlukta yer aldı. Sambacıları 17 futbolcuyla Portekizliler, on ikişer oyuncuyla Fransız ve Nijeryalılar takip etti.

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#Süper Lig#Futbolcu#Yabancı

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