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Süper Lig'de olay: Hakem Atilla Karaoğlan darbedildi! 'Görüntüleri vermek istemiyoruz çünkü...'

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#Süper Lig#ANTALYASPOR#Sinan Boztepe
Süper Ligde olay: Hakem Atilla Karaoğlan darbedildi Görüntüleri vermek istemiyoruz çünkü...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 08:49

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi ekip olurken, karşılaşmanın devre arasında hakem Atilla Karaoğlan'ın darbedildiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Antalyaspor ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Bu skorun ardından Alex de Souza yönetiminde ilk galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 4'e yükseltti ve maç fazlasıyla 7. sırada yer buldu. Henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor ise 1 puanla 17. basamakta yer aldı.

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Karşılaşmanın devre arasında yaşanan olaylar ise geceye damgasını vurdu.

ATİLLA KARAOĞLAN DARBEDİLDİ

beIN Sports'un haberine göre Antalyaspor - Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından darbedildi.

Süper Ligde olay: Hakem Atilla Karaoğlan darbedildi Görüntüleri vermek istemiyoruz çünkü...

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"GÖRÜNTÜLERİ VERMEK İSTEMİYORUZ ÇÜNKÜ..."

Spiker Cihan Erduran, devre arasında yaşanan olayı şu şekilde anlattı:

"Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada hakem Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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#Süper Lig#ANTALYASPOR#Sinan Boztepe

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