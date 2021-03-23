Süper Lig'de milli maç arası ne zaman? İşte 32. hafta programı

Ligde haftanın kapanış maçında bir maçı eksik lider Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabakada, 1-1 beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Beşiktaş 64 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 3'e yükseltti. Bay haftasını henüz geride bırakmayan Fenerbahçe ise 59 puana çıktı. Kulüpler, milli maçlar nedeniyle bir hafta maç yapmayacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek Süper Lig'de 32. haftanın müsabakaları, 3 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

4 Nisan Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Nisan Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)