Süper Lig'de maçlar ertelendi! Lig ne zaman başlayacak?

Corona virüs nedeniyle Süper Lig'de erteleme kararı çıktı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonları'nın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile yaptığı toplantının ardından liglere süresiz ara verildiğini açıkladı.

Süper Lig ile beraber basketbol ve voleybol ligleri de ertelendi.

Kasapoğlu, toplantı sonrasında şu sözleri kullandı;

Koronavirüs salgını ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ilk çıktığı andan itibaren hızlı ve etkili önlemler alan ülkelerden biriyiz. Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir operasyon merkezi ve Bilim Kurulu önemli bir rehber. Olası senaryoları takip eden ve önlemleri alan kurumlarımız var. Devletimiz elinden gelen tüm önlemleri hızlı ve koordine bir şekilde almaya devam ediyor. İnşallah bu salgından millet ve devlet olarak üstesinden geleceğiz. 14 günlük karantina süreci konusundaki tedbirlere uyulması önemli.

Ülke genelinde bulunan yurtlarımızın karantina tedbirleri açısından önemi var. 14 şehirde 35 yurdumuzu sağlık bakanlığımıza açtık. Öğrencilerimiz tatil döneminde evlerine gitmeyi tercih etti. Bu dönemde onlardan para almadık. Bu sürece katılan herkese teşekkürü borç biliyorum.

''UYGULAMALARI HIZLI BİR ŞEKİLDE ALIYORUZ''

Koronavirüs bütün dünyada en çok etkilediği alanlardan birisi de spor. Salgının kontrol altına alınamadığı ülkelerde spor faaliyetleri durdurulmuş durumda. UEFA da EURO 2020'yi 2021'e erteledi. İstanbul'da bütük bir gayretle hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi finalinin de ileri bir tarihe alınması kararı verildi. Biz de her birimimizle hızlı bir yardımlaşma içerisindeyiz. Uygulamaları hızlı bir şekilde alıyoruz.

''SON 18 YILDA GELDİĞİMİZ YER BELLİ''

Bu toplantı bizim için önemliydi. Federasyon başkanlarımıza ve katılan diğer başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız Türk sporunun bugününü ve yarınını kurgulamak. Son 18 yılda sporda geldiğimiz yer belli. Bu sürecin bizi bir irtifa kaybına sevk etmemesini istiyoruz. Aksine derlenip toparlanma anlamında bu süreci iyi geçirmek istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir.

''ERTELEME KARARI VERDİK''

Bugün futbol, Voleybol, basketbol federasyonlarımız ve Kulüpler Birliği başkanlarımızla yaptığımız toplantıda liglerimiz için erteleme kararı verdik. Umarım bu süreci daha iyi geçirir ve güçlenerek çıkarız.

Erteleme süresi boyunca sporcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bunlar için gereken tedbirleri almak durumundayız. Yabancı sporcuların yurt dışı konularına hassasiyet gerekiyor. Başkanlarımızla bunu konuştuk. 14 gün karantina süreçlerini ciddi şekilde takip edeceklerini söylediler.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise ardından söz aldı ve şu sözleri kullandı; ''Lig erteleme tarihini yapacağımız çalışmalar sonrası belirleyeceğiz.''

Nihat Özdemir'in konuşması şöyle;

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ankara’daki spor koronavirüs zirvesinin ardından Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) sorularını yanıtladı. Özdemir, 26 haftayı tamamladıklarını hatırlatarak, "8 maç kaldı. Her takım 34 maç oynayacak. Artı 2 tane Ziraat Türkiye Kupası yarı finali, sonrasında finali var. Bir de Medipol Başakşehir’in Avrupa Ligi rövanş maçı var. Önümüzde böyle bir süreç var. Biz TFF olarak herhangi bir tarihte lig başladığı zaman, 27 Haziran’dan -27 Haziran’da inşallah oynanacak bir Şampiyonlar Ligi finalimiz var- önce ligimizi bitecekmiş gibi tüm plan, program ve tarihlerimiz, alternatifleriyle hazır. Hepimizin bildiği gibi 26’ncı haftaya gelirken, Süper Lig’in bazı takımları, oynamak isteyen vardı, oynamak istemeyen vardı. Ama bugün, Süper Lig’in tüm takımları bu maçların oynanmasını istemiyor ve ertelenmesini istiyorlardı. 26’ncı haftayla, 27’nci haftanın durumu çok farklı. Koronavirüs çok değişik bir şekilde cereyan etmekte. Avrupa’da, Çin’de, İran’da bunu gördük. Türkiye bu süreci çok iyi götürüyor. Türkiye en iyi durumda olan ülkelerin başında gelmektedir. Biz de hükümetizle devamlı konuşarak program yapıyoruz. Bugün Sayın Spor Bakanımız 3 temel federasyonu topladı ve bu kararı ürettik. Liglerimizi erteledik. Ertelenerken, enine boyuya çok konuyu konuştuk. En kısa zamanda tekrar liglerimizi başlatmak ve seyircili bir şekilde liglerimizi bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



"TÜM PLANLARIMIZ, TÜM TARİHLERİMİZ HAZIR"



Her türlü şartı düşündüklerini belirten Özdemir, "Tüm planlarımız hazır, tarihlerimiz hazır. Her şey belli. Hem Süper Lig, hem Ziraat Türkiye Kupası he de Başakşehir’in Avrupa maçlarıyla ilgili her şey hazır. Türkiye’nin koronavirüs salgınındaki gelişimine göre biz de Kulüpler Birliği ve diğer kulüplerle yapacağımız toplantılarla her şeyi belirleyeceğiz. Tüm ligleri düşünerek çalışma grubu oluşturacağız ve bu tarihleri Türkiye’nin durumuna göre belirleyerek yola devam edeceğiz" dedi.



"SAĞLIK BAKANLIĞI VE BİLİM KURULU’NUN KARARLARINA GÖRE BİZ DE KARAR ALACAĞIZ"



Kendilerinin TFF olarak ancak fikstürü ilan edebileceğini dile getiren Nihat Özdemir, şöyle konuştu: "Biz ancak, fikstürü ilan ederiz. Ama her kulübün kendi futbolcusunu yönetmesi, izin vermesi, vermemesi, onların idaresine bağlıdır. Biz, genel olarak ancak maç programlarını planlayabiliriz. Diğerleri kulüp yönetiminlerine bağlı ilerleyecek. Futbolcuların evden çıkmak istememesi nedeniyle bu kararları aldık. Kendilerini planlayacaklar ve ona göre yürüyecekler. Hedefimiz liglerimize nisan ayında başlamaktır. Türkiye’nin koronavirüs ile ilgili planlaması ve Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun aldığı kararlara göre biz de karar vereceğiz.".

HİDAYET TÜRKOĞLU: ''BİZİM İŞİMİZ DAHA FARKLI OLACAKTIR''

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "Erteleme kararından sonra bizim işimiz daha farklı olacaktır. Kulüplerden isteklerimiz olacak. Bu süreçte tedbiri elden bırakmamalılar." sözlerini kullandı.

''BU KARAR SPORUMUZA HAYIRLI OLSUN''

Hidayet Türkoğlu, ''Bizi burada misafir edip anlatmak istediklerimizi dinleyen ve camiaların beklediği kararın alınması bizleri mutlu etti. Sağlık dediğimizde devlet olarak atılmış bütün kararların sporcular ve spor kulüpleri adına atılmış olması bizi mutlu etti. Dünya ve ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte sporcularımızın endişelerini bakanımıza iletiyorduk. Kendileri ile istişare içerisindeydik. Devlet kurumlarının federasyonlardan daha bilge olmaları bizi mutlu ediyor. Alınan bu karar da sporcularımızı, hocalarımızı ve hakemlerimizi mutlu etti. Alınan önlemlerde bizler de üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra kulüplerden ve sporculardan istediğimiz şeyler olacak. Kendilerine iyi bakmalılar. Umarım kısa süre içinde ligleri yeniden başlatırız. Bu karar sporumuza hayırlı olsun.'' dedi.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: ''ZOR BİR DURUMDAYIZ''

VF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da ''Burada alınan karar alındığı gibi bırakılmayacak. Voleybol branşı olarak zor bir durumdayız. Olimpiyat hazırlığı bizim için çok önemli'' sözleriyle konuşmasına başladı ve ardından şunları söyledi;

''Sağlık her şeyin önünde gelir. Bakanımızın davetiyle bugün bir araya geldik. Bakanımız, federasyon başkanlarımız ile toplantık ve en doğru karar üzerinde tartışıldı ve bu karar alındı. Bakanımıza bizim görüşlerimize duyarlı davranmasından dolayı teşekkür ediyorum. Türk sporuna hayırlı olsun. Bizim planlı ve programlı olmamız gerek. Kulüplerimiz ile samimi ve şeffaf bir şekilde hareket edeceğiz. İnşallah kulüplerimizle kısa sürede yeniden sağlıklı maçlarda buluşuruz.''

MEHMET SEPİL: ''KULÜPLER OLARAK DESTEKLİYORUZ''

''Alınan kararı futbol kulüpleri olarak destekliyoruz'' diye sözlerine başlayan Mehmet Sepil, ''Gelinen noktada sporcu ve antrenör sağlığı açısından bu tedbir zorunluydu. Bu toplantıda herkes ortak fikirdeydi. Konuşulan şeyler aynıydı. Aynı duygu ve fikirleri paylaştık. Burada iş bitmiyor tabii ki. Bakanımız ve TFF Başkanımızın da anlattığı gibi kulüplerimiz ve federasyon hızlı bir çalışma yapacak ve süreci nasıl yöneteceğimiz konusunda kararlar alacağız. Ben yarın Süper Lig başkanlarımızı toplantıya çağıracağım. Onlarla günlerdir bilgi alışverişi içindeydik. Önümüzde çok fazla sorun var. Mayıs ayı sonunda bitecek kontratlar var, lig takvimi var. Bunları görüşüp bir karar bağlamalıyız. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Seyircisiz oynanan süreç de sağlıklı bir şekilde atlatıldı. Bundan sonra TFF ve kulüpler birlikte çalışıp takvimi belirleyeceğiz.'' dedi.

SERVET YARDIMCI: ''AMAÇ, HAZİRAN SONU, TEMMUZ'DA LİGLERİ BİTİRMEK''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, koronavirüs toplantısının ardından şöyle konuştu;

''Koronavirüs ile ilgili UEFA'nın EURO 2020'yi gelecek yıla ertelemesindeki amaç Avrupa'daki ligler, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Haziran sonu ve Temmuz ayını kullanacak bitirmesiydi. Biz de bu kararla birlikte takvimimizi belirleyip bir karar alacağız. Gelişmelere göre hareket edeceğiz.''

"Şampiyonun belirlenmesi konusunda farklı formüller olabilir mi?

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sorulan bu soruya ''Süreç yönetimi konusunda kimsenin tereddüdü olmasın. Bütün paydaşlar samimiyet ve işbirliğiyle çalışıyoruz. Takvimleri ve süreçleri birlikte değerlendirip bunu da halkımızla paylaşacağız. Sağlık Bakanlığımızın karantina tedbirleri hiçbir istisna kabul etmiyor. Gerek sporcularımız gerek aileleri. Hepsine aynı şeyler uygulanacak.'' diye cevap verdi.