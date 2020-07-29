Süper Lig'de küme düşme kalkıyor mu? İşte yeni Süper Lig planı

Kulüpler Birliği’nin toplantısında, Süper Lig’in önümüzdeki sezon 21, daha sonra da 20 takımla oynanması konusunda tavsiye kararı alındı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Kulüpler Birliği’nin dünkü kritik toplantısında, Süper Lig’in önümüzdeki sezon 21, daha sonra da 20 takımla oynanması konusunda tavsiye kararı alındı. Bu doğrultuda; ayrıntılı bir rapor sunulurken, Süper Lig’in 20 takımla oynanılması durumunda gelirlerde yüzde 44.8’lik artış yaşanması öngörülüyor ve toplamda 7.24 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

MAJOR LİG ÖRNEKLERİ

5 büyük ligden İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa liglerinde 20 takım mücadele etmektedir. 2018-19 sezonu itibarıyla pazar büyüklüğü 18 milyar Euro’ya ulaşan Avrupa’nın 5 büyük ligi UEFA bünyesindeki 53 futbol liginin toplam gelirlerinin de yüzde 70’ini oluşturuyor. Son 15 yıla baktığımızda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 10 kupa kaldıran takımların da 5 büyük ligin temsilcileri olduğunu görmekteyiz.

İtalya’da 18 takımlı 2003-04 sezonunda ticari gelirlerde 170, 20 takımlı bir sonraki sezon ise 210 milyon Euro gelir sağlandı. Sponsorlukta ise 20 milyon Euro’luk artış gerçekleşti. Maç günü gelirleri ise 100 milyon Euro arttı. Fransa’da ise 20 takıma çıkıldığı 2002-03 sezonunda, bir önceki sezona göre; yayın gelirleri 76 milyon Euro artış gösterdi.

1 MİLYAR TL'LİK KAYIP

PandEmi nedeni ile Premier Lig’deki finansal kaybın 1 milyar Euro’nun üzerinde olacağı öngörülürken, 5 büyük ligin ise toplam 4 milyar Euro’luk gelir kaybı yaşayacağı hesaplanmıştır. Süper Lig’in kalan maçlarının seyircisiz oynanması nedeni ile ticari ve maç günü gelirlerinden en az 1 milyar TL’lik bir kayıp yaşanmıştır. Ciddi gelir kayıpları yaşayan süper lig kulüpleri, böylesine risk içeren bir ortamda ellerinden gelen mücadeleyi sergilemişler ve ligin tamamlanmasını sağlamışlardır. Bu bağlamda bu sene ligden düşmenin kaldırılarak önümüzdeki sene 21 takım ile ligin oynatılması ve daha sonraki senelerde 20 takıma sabitlenmesi, ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşayan kulüplerimize önemli katkı sağlayacaktır.

MAÇ GÜNÜNDE EK KAZANÇ

Spor kulüplerinin gelir kalemleri içinde yer alan maç günü gelirleri spor ekonomisi içinde en önemli gelir getirici faaliyetlerdir. Bu bağlamda Süper Lig’in 20 takıma çıkarılması ile kulüplerin gelirlerinde bir artış sağlanacaktır.

2018-2019 sezonunda da yüzde 24 yükselerek 491,1 milyon TL’ye ulaştı. 165,8 milyon TL maç günü geliri elde eden Galatasaray bu alanda da zirvede yer alırken, Fenerbahçe 139,9 milyon TL, Beşiktaş 97,5 milyon TL, Trabzonspor ise 23,3 milyon TL gelir sağladı. Bu rakamlar değerlendirildiğinde 20 takımın futbol ekonomisinde maç günü gelirleri ve spor pazarlaması açısından da ek kazanç elde edecekleri aşikârdır

SPONSOR ARTIŞI

Sponsor olacak firmalar, kendilerinin de bu işten karlı çıkabilmeleri için marka isimlerinin etkin bir şekilde duyulması sağlayacak seçimleri yapmaktadırlar. Televizyonda karşılaşmaların canlı yayınlanması, yazılı medyada haberlerin çıkması, ülke nüfusu içinde ciddi bir şekilde izlenmesi sponsor olacak firmalar açısından önemlidir. 20 Takımlı lig modeli ile daha çok sponsor desteğinin futbol ekonomisine kazandırılması mümkün olacaktır.

20 Takım ile oynanacak Süper Lig ile yayıncı kuruluşun abone sayısında bir artış söz konusu olacaktır. Ayrıca maç sayısındaki artışa bağlı olarak reklam gelirleri de artacak ve bu sayede hem yayıncı kuruluş hem de kulüpler açısından ekonomilerine katkı sağlayacak düzeyde bir canlılık gelecektir.