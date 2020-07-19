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GeriFutbol Süper Lig'de küme düşme hattında kritik gün! Maçlar ne zaman, saat kaçta?
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Haber Giriş: 19.07.2020 - 19:02,Son Güncelleme:

Süper Lig'de küme düşme hattında kritik gün! Maçlar ne zaman, saat kaçta?

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Süper Lig'de küme düşme hattında kritik gün! Maçlar ne zaman, saat kaçta?
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Süper Lig'in 33. haftasında küme düşme hattında kritik maçlar oynanacak. Maçların sonucuna göre Süper Lig'den düşen ilk takım bugün belli olabilir...

Süper Lig'de üst sıralar kadar alt sıra mücadelesi de nefes kesiyor. 7 takım, ligde kalma mücadelesi verirken bugün oynanacak 4 maç, ateş hattı için oldukça kritik önem taşıyor. Saat 21:00'de başlayacak Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren maçları anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz.

Maçların skorlarını anlık olarak sayfamızdan takip edebileceksiniz...

Alanyaspor 0-0 Denizlispor

Ankaragücü 0-0 Antalyaspor

Rizespor 0-0 Yeni Malatyaspor

Sivasspor 0-0 Gençlerbirliği

SÜPER LİG'DE ALT SIRALARDAKİ PUAN DURUMU

12 - Gençlerbirliği (36)
13 - Denizlispor (35)
14 - Konyaspor (33)
15 - Yeni Malatyaspor (32)
16 - Çaykur Rizespor (32)
17 - Kayserispor (32)
18 - Ankaragücü (29)

Süper Lig'in 33. haftası alt sıralar için de çok kritik. Aynı puana sahip iki takım Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un Malatya'da karşı karşıya geldiği haftada Denizlispor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının berabere bitmesi ve Ankaragücü'nün Antalyaspor'a yenilmesi halinde Süper Lig'den düşecek ilk takım Ankaragücü olacak.

Süper Ligde küme düşme hattında kritik gün Maçlar ne zaman, saat kaçta

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