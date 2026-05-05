Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!

Süper Lig’de kümede kalma savaşında son iki haftaya nefes nefese girildi. 32. haftada ateşi yakından hisseden 7 takım da elde edilen sonuçların ardından rahat bir nefes alamazken, bu ekiplerin kaderleri kendi aralarında ve güçlü rakiplerle yapacakları maçlara bağlı. İşte ateş hattındaki takımların güncel durumu ve hayatta kalma senaryoları:

· ALANYASPOR (34 PUAN): Evinde Kayserispor’u ağırlayıp, sonra Karagümrük’e konuk olacak Alanya en rahat takım. Kümede kalması için 1 puan alması ya da Gençlerbirliği’nin puan kaybetmesi yetecek. Gençlerbirliği ile puan eşitliğinde ikili averaj da eşit ama genel averajda Akdeniz ekibi +14 üstün.

Eyüp kapanışı F.Bahçe ile yapacak

· KASIMPAŞA (32): Önce Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Kasımpaşa ligi evinde oynayacağı Galatasaray maçı ile tamamlayacak. Ligde kalması için tek galibiyetin yeteceği lacivert beyazlılar, Alanyaspor gibi hiç puan alamasa da ya da 3 puanın altına düşse de diğer rakiplerinin sonucuna göre ligde kalabilecek.

· EYÜPSPOR (29): Hafta sonunda ligin rahat takımlarından Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Eyüpspor’u 34. haftada Fenerbahçe deplasmanı bekliyor. Öncelikle Rize maçını kazanmayı hedefleyecek olan Eyüpspor, puanını 32’ye çıkartıp, son haftayı beklemek istiyor.

Antalya Aslan’a karşı sürpriz arıyor

· ANTALYASPOR (29): 33. haftada sahasında şampiyonluk turu atmayı hedefleyen Galatasaray’a konuk olacak

· G.BİRLİĞİ (28): Karagümrük’e yenilerek düşme hattına inen ve işini iyice zora sokan Başkent ekibi bu hafta 32 puanlı Kasımpaşa’yı konuk edecek. G.Birliği kazanırsa, rakibinin de ateş hattından uzaklaşmasını engelleyerek şansını artıracak. G.Birliği’nin son maçı deplasmanda Trabzonspor ile olacağından bu haftaki mücadele büyük önem taşıyor.

Gümrük’ün kayba tahammülü yok

· KAYSERİSPOR (27): Düşme hattında yer alan bir diğer ekip olan Kayserispor, kümede kalması için bir puanın yeterli olacağı Alanyaspor’a konuk olacak. Kayserispor eli boş dönerse Eyüp ve Antalya’nın kazanması halinde küme düşecek. Sarı kırmızılılar kazanırsa son hafta evinde iddiasız Konyaspor oynayacağı maça umutlu çıkacak.

· KARAGÜMRÜK (24): Ligin dibinde yer alan Karagümrük, Kocaelispor deplasmanında berabere bile kalsa 1. Lig’in yolunu tutacak. Son hafta Alanyaspor ile evinde karşılaşacak olan kırmızı siyahlı ekip bu iki maçı kazansa bile Eyüpspor ile Antalya’nın kalan maçlarda 2’şer puan alması durumunda yine lige veda edecek.