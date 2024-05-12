Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev

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Ateş hattında yer alan takımların gözleri sahada, kulakları rakiplerinin oynayacağı karşılaşmalardan gelecek haberlerde olacak.

KONYA (37)-SAMSUN (42)

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’ndaki maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Tümosan Konyaspor’da Yasir sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Yılport Samsun’da da Satka sakat, Osman ve Bennaser cezalı.

A.DEMiR (44)-GAZiANTEP (35)

Yeni Adana Stadı’ndaki karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen. Yukatel Adana Demir’de sakatlıkları süren Emre Akbaba ile Yusuf Sarı görev alamayacak. Gaziantep’te Arda cezalı, Acosta ile Ulaş sakat.

HATAY (34)-ANKARAGÜCÜ (39)

Mersin Stadı’ndaki maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Atakaş Hatayspor’da Burak Yılmaz cezalı. MKE Ankaragücü’nde de Morutan ve Alper Uludağ sakat, Tolga Ciğerci cezalı olduğu için yok.

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PENDiK (33)-RiZESPOR (49)

Pendik Stadı’nda oynanacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Ev sahibi Siltaş Yapı Pendikpor’da eksik yok. Çaykur Rizespor’da kaleci Gökhan, Laine, Mithat ve Benhur sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.