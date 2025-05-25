Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu!

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Bodrum FK, Süper Lig'den düşen son takım oldu.

Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen son ekip sezon başında yükselen Bodrum FK oldu. 1-0 öne geçtiği Kayserispor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrılan Jose Morais'in öğrencileri, Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında 2-1 kazanmasıyla Süper Lig'e veda etti.

Bodrum FK'nın golünü 13. dakikada Pedro Brazao kaydetti. Kayserispor'un golü 62. dakikada Duckens Nazon'dan geldi.

Bu beraberlik sonrası Bodrum FK 37 puanla, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küem düşen dördüncü takım oldu. Kayserispor 45 puanla haftayı kapattı.

Süper Lig'de son hafta Kayserispor, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Beşiktaş'ı ağırlayacak