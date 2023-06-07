Son dakika: Süper Lig'den düşen ikinci takım belli oldu! İstanbulspor lige tutundu, Giresunspor veda etti

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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor ve İstanbulspor, kritik maçlara çıktı.

Konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Giresunspor, rakibi İstanbulspor'un puan kaybetmemesi üzerine ligden düşen ikinci takım oldu.

Karadeniz ekibinin gollerini 17. dakikada Bajic (P) ve 60. dakikada Sainz kaydetti. Giresunspor'da ikinci golün sahibi Sainz ikinci sarıdan kırımızı kartla oyun dışında kaldı.

GALİBİYET LİGDE TUTTU

Konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-0 yenen İstanbulspor ise en 1 yıl daha Süper Lig'de mücadele edecek.

İstanbulspor'un galibiyet gollerini 45. dakikada Jetmir Topalli, 61. dakikada Rroca, 90+4. dakikada Muammer Sarıkaya ve 90+6. dakikada Eze kaydetti.

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1 PUAN FARKLA VEDA

Son haftayı galibiyetle tamamlamayan Giresunspor, 40 puanla lige veda etti. Son nefeste ligde kalan İstanbulspor ise 41 puanla sezonu tamamladı.

44 YIL SONRA SÜPER LİG'DE YÜKSELMİŞLERDİ

2020-2021 sezonunda Süper Lig'e yükselen Giresunspor, 44 yılın ardından hedefine ulaşmıştı.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, son olarak 2021-2022 sezonunda Hakan Keleş yönetiminde lige yükselmişti.

GİRESUN - ANTALYA MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

16. dakikada ceza sahası içinde Bajic’e yapılan faulün ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bajic, topu ağlara yolladı. 1-0

23. dakikada Fernando’nun kullandığı frikik atışında top az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada Fernanado’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Haji Wright'ın kafa vuruşunu kaleci Ferhat çizginin çıkardı, seken topu Hayrullah kornere çeldi.

36. dakikada sol kanattan Campuzano’nun pasıyla hareketlenen Sainz’in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda top Helton’da kaldı.

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37. dakikada Fernando’nun ceza yayı üzerinden şutunda top direğe çarparak dışarı gitti.

49. dakikada rakip ceza alanında topla buluşan Bertuğ’un vuruşunu kaleci Ferhat kornere çeldi.

60. dakikada sağ kanatta Doğan Can’ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sainz şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0

60. dakikada Giresunspor’da Sainz çift sarıdan kırmızı kart gördü.

90. dakikada Bünyamin'in ortasında Haji Wright'ın kafa vuruşu direkten döndü.

90+2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mert Han'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.

İstanbulspor - ÜMRANİYESPOR MAÇINDAN ÖNEMLİ ANLAR

8. dakikada Demeaco Duhaney’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Duhaney’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyuna alanına geri döndü.

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11. dakikada Jason Lokilo’nun ceza sahası dışından ortasında kale önünde Eduart Rroca’nın kafa vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

21. dakikada Eduart Rroca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Onur Ergün kafa ile topu indirdi. Kale önünde topu alan Emir Kaan Gültekin'in röveşatasında kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Eduart Rroca'nın pasında sol kanatta topla buluşan Jetmir Topalli'nin rakiplerini çalımlayıp, ceza sahası içine girerek uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

58. dakikada Kerem Şen’in pasında sağ kanatta topu alan Jetmir Topalli’nin ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

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59. dakikada Jetmir Topalli’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Eduart Rroca’nın ceza sahası içinde kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

61. dakikada Onur Ergün'ün orta sahanın solundan kullandığı serbest vuruşta sağ kanatta topu alan Jetmir Topalli ceza sahası içine girip pasını kale önüne aktardı. Burada müsait pozisyonda bulunan Eduart Rroca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

86. dakikada Emeka Eze'nin sağ kanattan yerden pasında arka direkte Kerem Şen'in vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı çıkardı. Döndü topta Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşunda ise Deniz Tabak son anda çizgiden çıkardı.

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90+4. dakikada Emeka Eze'nin sol kanattan ceza sahası içine girip ortasında arka direkte Kerem Şen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'den döndü. Pozisyonun devamında kale önünde Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

90+7. dakikada Eslem Öztürk'ün sol kanattan ortasında defanstan seken topu alan Emeka Eze'nin ceza sahası içinde sol köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0