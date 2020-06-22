Süper Lig'de kritik randevu! Alanyaspor ile Trabzonspor'un iddaa oranları...

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ALANYASPOR - TRABZONSPOR

Salgın arasından dönüşte Başakşehir'e 2-0 kaybeden Alanyaspor, kupa yarı final rövanş maçında Antalyaspor'a patladı ve 4-0'lık galibiyetle moral depoladı.

İstanbul'daki maçta düşük performans sergileyen Papiss Demba Cisse, Antalya'daki kupa maçında ise hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu. 2 asist yapan Tasos Bakasetas da klasını konuşturdu...

Trabzonspor ise önce ligde Göztepe'yi İzmir'de 3-1'le geçti, ardından da İstanbul'da Fenerbahçe'yi aynı skorla kupa dışına itmeyi başardı.

Bordo mavili ekibin Alanya kafilesinde Yusuf Sarı ve Anthony Nwakaeme sakatlıkları sebebiyle yer almazken, takımla birlikte deplasmana giden kaptan Jose Sosa'nın durumu maç saatinde netleşecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor'un ligde oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- Trabzonspor son 19 resmi maçını kaybetmedi. (16 galibiyet - 3 beraberlik)

- İki takım arasındaki son 5 maçın 3'ünü Alanyaspor kazandı. (Trabzonspor 2 galibiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%61'lik kesim salgın dönüşünü 3-1'lik galibiyetlerle yapan bordo-mavili ekibe güveniyor...

%7'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Türk futbolunun yükselen teknik direktörü: Erol Bulut...