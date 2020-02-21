Süper Lig'de kritik haftayı Sivas'ta açıyoruz! Alanyaspor'un iddaa oranı...

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SİVASSPOR - ALANYASPOR

Son 4 Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor'da Uğur Çiftçi sakat, Emre Kılınç ile Caner Osmanpaşa'nın durumları şüpheli.

Sıkışık fikstür, sakatlanan oyuncular derken zirveden 4. sıraya kadar gerilediler.

Alanyaspor'da ise Ceyhun Gülselam cezalı, Salih Uçan deplasmana götürülmedi.

Galatasaray'ı kupa dışına iten, Fenerbahçe'den Kadıköy'de 1 puan alan Akdeniz ekibi, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne kaybedip şaşırtmıştı.

TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bu nefesleri kesecek mücadeleye bahis yapıp Süper Lig heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bu sezon tüm Süper Lig maçlarında gol atan tek takım olan Sivasspor'un, ligde oynadığı son 11 maçın 9'u "KG VAR" oldu.

- Alanyaspor'un da deplasmanda oynadığı son 3 Süper Lig maçı "KG VAR" bitti.

- Sivasspor, iç sahada öne geçtiği 8 maçta puan kaybetmezken; Alanyaspor ise deplasmanda geri düştüğü 4 maçtan sadece 1 puan elde edebildi.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Sivasspor galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %28'i Yiğidolar'ın sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor.

%17'lik kesim de "KG VAR" tercihine yönelmiş durumda...

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