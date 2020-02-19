Süper Lig'de kritik hafta

Süper Lig'in 23. haftasında hem üst hem de alt sıraları yakından ilgilendiren önemli karşılaşmalar oynanacak.

Ligde son 12 haftaya girilirken, hem ligin üst sıralarında hem de küme düşme hattında bulunan takımların lig sonundaki durumlarını etkileyecek önemli karşılaşmalar gerçekleştirilecek.

Öte yandan 23. hafta, tarihi rekabetleri bulunan ekipler ile aynı şehir takımları arasındaki maçlara da ev sahipliği yapacak.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarda Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk hesabı yapan ekipleri yakından ilgilendiren bu 2 maçın yanı sıra Ankara temsilcileri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü de 23. haftada kozlarını paylaşacak.

Bu derbilerin yanı sıra Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki mücadele de üst sıradaki takımları yakından ilgilendirecek.

Süper Lig'de bir maçı eksik Trabzonspor haftaya 44 puanla lider durumda girerken, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir 43 puana sahip. Zirve yarışını sürdüren Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor'un ise 42'şer puanları mevcut.

Bu hafta zirve mücadelesinde rakipleriyle karşılaşacak takımlardan Aytemiz Alanyaspor'un 39, Fenerbahçe'nin 38 ve Beşiktaş'ın 36'ı puanı bulunuyor.

Ligde uzun süredir kötü bir performans ortaya koyan İttifak Holding Konyaspor da alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada ligin son sırasındaki Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.



Fenerbahçe-Galatasaray



İki köklü kulüp Fenerbahçe ile Galatasaray ligde bitime 12 hafta kala 23 Şubat Pazar günü Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe, ligde son haftalarda yaptığı üst üste puan kayıplarını Galatasaray galibiyetiyle unutturmak ve şampiyonluk iddiasını yeniden ortaya koymak istiyor.

Sezonun ikinci yarısında tüm maçlarını kazanan Galatasaray ise yeninden girdiği şampiyonluk potasında şansını arttırmayı amaçlıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona ermişti.

Beşiktaş-Trabzonspor



Ligin 23. haftasındaki bir diğer önemli karşılaşma ise Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yapılacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Beşiktaş, lider Trabzonspor ile karşılaşacak.

Her iki takımın da zorlu viraj öncesinde puan kaybına tahammülü bulunmazken, karşılaşmadan alınacak netice üst sıralar için büyük öneme sahip.

Ankara derbisi oynanacak



Ligin 23. haftası "4 büyükler" olarak adlandırılan takımların yanı sıra Ankara derbisine de ev sahipliği yapacak.

Söz konusu haftada 24 puanla 11. sırada bulunan Gençlerbirliği, 20 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.



Sivasspor ve Alanyaspor şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor



Bu sezon gösterdikleri etkili performansla futbolseverlerin büyük beğenisini toplayan Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor, ligin 23. haftasında karşı karşıya gelecek.

Her iki takımın yanı sıra şampiyonluk ve Avrupa hesapları yapan takımları ilgilendiren önemli maç öncesinde Demir Grup Sivasspor 42 puan ve averajla 4'üncü, Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla 5. basamakta bulunuyor.



Konyaspor ile Kayserispor moral arıyor



Ligin 23. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar da yapılacak.

Uzun süredir kötü bir performans ortaya koyan ve son 15 maçında sadece 1 galibiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor, ligin son sırasındaki Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Oynadığı son 4 lig maçında sadece 1 kez yenilen Kayserispor'un galibiyet halinde ligin dibinden kurtulma şansı bulunuyor.

İttifak Holding Konyaspor'un ise maçı kaybetmesi durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bağlı olarak küme düşme hattına gerileme ihtimali mevcut.



Program



Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:

21 Şubat Cuma:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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