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Süper Lig'de korkutan sakatlık! Hastaneye kaldırıldı

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#Süper Lig#Gaziantep Fk#Bodrum Fk
Süper Ligde korkutan sakatlık Hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 18:13

Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak Bozan, Bodrum FK maçının 50. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'nın evinde karşılaştığı Bodrum FK maçının 50. dakikasında Gaziantep ekibinin kalecisi Mustafa Burak Bozan, yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin bir süre müdahale ettiği Bozan, oyuna devam edemedi. Maçın 51. dakikasında yerini Sokratis Dioudis'e bırakan Mustafa Burak Bozan, sedyeyle oyundan alındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

24 yaşındaki kalecinin durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Süper Ligde korkutan sakatlık Hastaneye kaldırıldı

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#Süper Lig#Gaziantep Fk#Bodrum Fk

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