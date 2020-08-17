Süper Lig'de kombine kaosu

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Pandemide seyircisiz maçlar nedeniyle büyük kayıp yaşayan kulüpler yeni sezonda da statların boş kalma ihtimalini düşünerek yeni gelir kapıları yaratmaya çalışıyor. Bazı kulüpler seyirci olmasa bile kombine satarak açığı kapatmak istiyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, “Taraftarlar, ‘Maça çıkmasak da kombine alacağız’ diyorlar. Passolig’e talimat gelmiş, ‘Kombine satamazsınız’ diye. Maça gitmese de kombine almak isteyenler var, gerekirse madde koy. Taraftarımıza teşekkür ederim” sözleriyle bunu ilk olarak dile getirirdi. Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

‘Fikir alış verişi devam ediyor’

''Öncelikle belirtmekte yarar var. Süper Lig’deki birçok kulüp, pandemi süreci net olarak sonlanmadan kombine satışlarını başlatmamaktan yana tarafımıza görüş bildirdi. 4 büyüklerden Beşiktaş da bu kulüpler içerisinde yer alıyor. Yeni sezon kombinelerinin satışını başlatmak isteyen kulüplerle görüşmelerimiz oldu. Karşılıklı fikir alış verişlerimiz devam ediyor. Taraftarları mağdur etmemek adına Passolig olarak bizim bir takım çekincelerimiz var. Bunları da kulüplere ilettik. Süreç devam ediyor. Son kararı kulüplerimiz verecektir.

‘Cevap bekleyen çok soru var’

Yeni sezonun seyircili, seyircisiz ya da kapasite kısıtlı seyircili oynanacağına dair henüz açıklanan bir karar yok. Bizim çekincelerimiz aslında bu noktada başlıyor. Varsayalım ki kulüpler bu sezon için kombine satışına başladılar ve TFF tarafından da müsabakaların kapasite kısıtlanarak seyircili oynanmasına dair bir karar çıktı. Bu durumda nasıl bir yol izlenecek? Yan yana koltuk satın alan ya da kombinesini yenileyen taraftarlara nasıl yardımcı olacağız? Koltuk sahibi ‘Ben burayı istemiyorum” dediğinde ne olacak? Taraftarların mağduriyetinin önlenmesi için bu soruların cevaplanması çok önemli.”

‘HiZMET KARŞILANAMAZSA TARAFTAR iÇiN HAK OLUŞACAK’

“Maçların oynanmaması durumda satın alınan hizmet karşılanamadığı için taraftarlar açısından bir hak oluşacaktır. Bu konuda hukukçuların görüş vermesi daha doğru olur. Tekrarlamakta fayda var, bizim ana hedefimiz, taraftarların mağdur olmaması. Netleşen bir karar olmadığı için şu an yorum yapmak doğru olmayacaktır. Fakat kapasite kısıtlı bir karar çıkması durumunda da sistemimiz hizmet vermeye hazır.”

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!