Süper Lig’de karşılıklı goller çıkar mı? Nottingham kupada tur atlayabilecek mi? İşte Misli’den Günün Şampiyon Tercihleri…

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Göztepe - Samsunspor: Karşılıklı Gol Var (1.74 yerine 1.78)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Göztepe – Samsunspor karşılaşmasında Misli yazarı Tutmaz Tahminler’in tahmini iki tarafında gol bulacağı yönünde.

Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in Yorumu

Göztepe iyi bir iç saha takımı fakat ligde 4 haftadır kazanamıyorlar. Samsun da geçen hafta kendi sahasında Rizespor'a kaybetti. Ligde üst sıraları zorlayan iki kaliteli takımın maçında karşılıklı goller bekliyorum.

Başakşehir - Sivasspor: Karşılıklı Gol Var (1.48 yerine 1.52)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Başakşehir - Sivasspor karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, karşılaşmadan karşılıklı goller bekliyor.

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Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Son lig maçında evinde Bodrum'a 1-0 mağlup olmuştu Başakşehir. BAY nedeniyle dinlenerek çıktığı kupa maçında ise Eyüp'ü yenemediler ve Türkiye Kupası'na veda ettiler. Artık onlar için reaksiyon gösterme zamanı. Öbür tarafta Sivasspor sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Son 4 lig maçında sadece 1 puan alabildiler. Kupada da iddiaları yoktu ve Bodrum'a yenildiler. Başakşehir deplasmanında olası bir mağlubiyet, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın sonunu getirebilir. Dolayısıyla final havasında bakıyorlar bu maça. İki takımdan goller bekliyorum.

Nottingham Forest - Ipswich Town: Maç Sonucu 1 (1.48 yerine 1.52)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Nottingham Forest - Ipswich Town karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

İki ekip de formsuz. 3 maçtır kazanamıyorlar ligde. Ancak Forest üçüncü sırada. Ipswich Town ise on sekizinci basamakta ve bu sezon ligdeki 27 maçta sadece 3 kez kazanabildiler. Kadro derinliği olarak da ev sahibi rakibinin çok önünde. Konuk ekipte Hutchinson’ın maça yetişmesi zor görünüyor. Liam Delap’ı da dinlendirebilirler, ana hedefleri ligde kalmak. Çok kolay bir maç beklemiyorum Forest için ancak 90 dakika sonunda kazanarak turlayacaklarını düşünüyorum.

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