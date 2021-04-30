Süper Lig'de kalan maçlar hangileri? Lig ne zaman bitecek? İşte Beşiktaş - Galatasaray - Fenerbahçe'nin kalan maçları
Süper Lig'de 38. haftanın perdesi, oynanan 4 maçla kapandı. Beşiktaş, 78 puanla liderliğini sürdürdü. Şampiyonun belirlenmesine son 4 hafta kalırken, özellikle şampiyonluk yarışındaki takımların kalan maçları merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de kalan maçlar hangileri? Lig ne zaman bitecek?
Ligde 38. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş, 78 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 73'e çıkaran Fenerbahçe ikinci, 72 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı. 4 hafta sonra ise lig sona erecek ve şampiyon belli olacak. İşte, kalan maçların fikstürü...
39. HAFTA
Ligde 39. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Mayıs Cumartesi:
20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor
2 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray
3 Mayıs Pazartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor
Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek.
40. HAFTA
8 Mayıs Cumartesi:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Kazım Karabekir)
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
41. HAFTA
11 Mayıs Salı:
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
Gaziantep-Çaykur Rizespor (Kalyon)
Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)
Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
42. HAFTA
15 Mayıs Cumartesi:
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)
Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stat açıklanmadı)
Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)