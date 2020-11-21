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GeriFutbol Süper Lig'de 'Kadına şiddete dur' diyecekler!
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Haber Giriş: 21.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 'Kadına şiddete dur' diyecekler!

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Süper Lig'de 'Kadına şiddete dur' diyecekler!
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Bugünkü Gençlerbirliği-F.Bahçe ve yarınki Göztepe-Ankaragücü maçlarında futbolcu ve teknik heyetler sahaya turuncu renkli özel maskelerle çıkacak.

Süper Lig’in 9. haftasında bugün oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve yarınki Göztepe-MKE Ankaragücü maçlarında ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele’ye dikkati çekmek amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Göztepe kulüplerinin Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda, futbolcular ve teknik heyet sahaya “Kadına Karşı Şiddete Son” yazılı turuncu renkteki özel maskelerle birlikte çıkacak.

Yapılacak etkinliklerde, Covid-19 sürecinde hem maske kullanımına hem de kadına karşı artan şiddete dikkati çekmek ve farkındalık amaçlanıyor.

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